Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

697,00 EUR -2,18% (08.03.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

762,14 USD -2,31% (08.03.2024, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (10.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Das Papier des Pharmariesen habe ein spektakuläre Neubewertung vollzogen. In den vergangenen fünf Jahren allein sei die Eli Lilly-Aktie rund 500% gestiegen. Der Grund: Die Diabetes- und Adipositas-Medikamente der Gesellschaft würden auf eine immense Nachfrage treffen. Bei einem anderen Projekt hingegen habe Eli Lilly einen Dämpfer hinnehmen müssen.Eli Lilly müsse wohl länger als gedacht auf eine Zulassung seines Alzheimermittels mit dem Wirkstoff Donanemab in den USA warten. Die zuständigen Behörden würden zunächst eine Anhörung mit externen Beratern planen, so der Konzern. Dabei sollten Ergebnisse einer wichtigen Phase-3-Studie mit dem Mittel erörtert werden. Der US-Arzneimittelaufsicht FDA gehe es dabei den Angaben zufolge v.a. um Fragen rund um die Sicherheit und die Wirksamkeit der Therapie. Die Entscheidung der FDA sei für Eli Lilly selbst eine große Überraschung, denn die Behörde sollte eigentlich in wenigen Wochen über die Zulassung entscheiden. Der Pharmakonzern habe mit einer Nachricht der Arzneimittelbehörde bis Ende des ersten Quartals gerechnet.Ein Rückschlag für Eli Lilly, die Aktie sei mit einem Minus von 2,3% aus dem US-Handel gegangen. Ein Dämpfer, aber kein Beinbruch. Wichtiger für die Wachstumsstory des Unternehmens bleibe der Newsflow rund um die Tirzepatid-basierten Kassenschlager Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Adipositas). Da die Eli Lilly-Aktie jedoch unverändert hoch bewertet sei, bleibe der Titel nur eine Halteposition, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: