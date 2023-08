NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

526,50 USD +0,94% (09.08.2023, 16:44)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (09.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von BofA Securities:Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) von 500 USD auf 600 USD und behält nach den beeindruckenden Q2-Zahlen und einer Prognoseerhöhung sein "buy"-Rating für den Titel bei.Meacham würde den gestrigen Tag als ein Best-Case-Ergebnis für Lilly bezeichnen, insbesondere angesichts des robusten Ergebnisses der SELECT CV-Studie von Novo Nordisk und der jüngsten Bedenken der Investoren bezüglich der Erstattung von Mounjaro. Lilly feuere weiterhin auf allen Zylindern, sowohl in seinem klinischen als auch in seinem kommerziellen Portfolio, was die Grundlage für sein in der Branche führendes Wachstumsprofil sei.Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, bewertet die Eli Lilly-Aktie weiterhin mit "outperform". Das Kursziel werde von 490,00 auf 580,00 USD angehoben. (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:479,20 EUR +0,71% (09.08.2023, 16:59)