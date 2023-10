NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

584,64 USD -1,04% (20.10.2023, 22:00)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse der UBS:UBS übernimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) mit einer Kaufempfehlung auf.Die Umsatz- und Gewinnprognosen für 2026 lägen 4% bzw. 11% über dem Konsens, was auf die GLP-1-Umsätze zurückzuführen sei, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Im Laufe des nächsten Jahres erwarte UBS bedeutende Aufwärtskorrekturen für das Fokusprodukt Mounjaro, da mehr Daten veröffentlicht würden, die eine breitere Verwendung hervorheben würden und das Bewusstsein nach der Zulassung von Mounjaro gegen Fettleibigkeit wachse.UBS hat in einer aktuellen Aktienanalyse die die Coverage für die Eli Lilly-Aktie mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 710 USD (zuvor 612 USD) übernommen. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:548,00 EUR -0,63% (23.10.2023, 11:55)