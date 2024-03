Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

715,50 EUR +2,65% (01.03.2024, 16:22)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

777,87 USD +3,21% (01.03.2024, 15:44)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische Pharma-Riese könnte zum ersten Unternehmen weltweit aufsteigen, das eine Billion Dollar Börsenwert erreiche, aber nicht dem Tech-Sektor zuzuordnen sei. Am letzten Tag der Handelswoche nähere sich die Aktie von Eli Lilly der Marke weiter an. Denn die Analysten der Bank of America würden ein äußerst bullishes Szenario skizzieren.Die Experten der amerikanischen Bank hätten das Kursziel für das Papier von Eli Lilly um knackige 25 Prozent auf nun 1.000 Dollar angehoben, die Einstufung laute unverändert "buy"."Während die Investoren die kommerziellen Möglichkeiten von Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Fettleibigkeit) klar erkennen, sind wir der Meinung, dass zusätzliche Möglichkeiten in den Bereichen Herzkrankheiten, obstruktive Schlafapnoe und Lebererkrankungen weit unterschätzt werden", so Geoff Meacham in einer Mitteilung.An der Kaufempfehlung halte Meacham entsprechend fest, da die Analysten "angesichts des Mangels an wachstumsstarken Titeln im Gesundheitswesen eine anhaltende Stärke der Aktie erwarten".Der Pharma-Riese Eli Lilly schwimme vor allem dank der Tirzepatid-basierten Produkte Mounjaro und Zepbound weiter auf der Erfolgswelle. Die Neubewertung des Unternehmens in den vergangenen Quartalen sei beeindruckend, die Bewertung inzwischen aber entsprechend hoch."Aktionär"-Leser lägen bereits gut 150 Prozent im Plus und sollten die Restposition halten. Der Wettbewerber Novo Nordisk sei indes weiterhin deutlich günstiger zu haben. (Analyse vom 01.03.2024)