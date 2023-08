NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

526,23 USD +0,89% (09.08.2023, 22:03)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (10.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Analyst Evan Seigerman von BMO Capital Markets:Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unverändert mit "outperform" ein.Die überdurchschnittliche Leistung von Mounjaro gepaart mit den Daten von Novo SELECT würden die Aussichten des Unternehmens für die Akzeptanz von T2D stärken, so der Analyst in einer Research Note. Obwohl die Produktion weiterhin eingeschränkt sei, würden der neue RTP-Standort und die Synergien zwischen dem Trulicity-Autoinjektor und dem Mounjaro-Injektor Lilly helfen, sich auf die steigende Nachfrage vorzubereiten, so das Unternehmen weiter.Evan Seigerman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von Eli Lilly weiterhin mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 565 auf 633 USD. (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:477,80 EUR -0,38% (10.08.2023, 12:26)