Tradegate-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

515,00 EUR +0,19% (03.10.2023, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Eli Lilly-Aktie:

538,29 USD +0,22% (02.10.2023)



ISIN Eli Lilly-Aktie:

US5324571083



WKN Eli Lilly-Aktie:

858560



Ticker-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



NYSE-Symbol Eli Lilly-Aktie:

LLY



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in Indianapolis. (03.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Terence Flynn, Analyst von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY).Nachdem Eli Lilly bekannt gegeben habe, dass es von der FDA einen Complete Response Letter (CRL) für seinen biologischen Lizenzantrag für Lebrikizumab gegen atopische Dermatitis (AD) erhalten habe, habe Flynn die Nachricht enttäuschend genannt, habe aber hinzugefügt, dass die Auswirkungen wahrscheinlich begrenzt seien.In dem Schreiben seien keine Bedenken hinsichtlich des klinischen Datenpakets, der Sicherheit oder der Kennzeichnung von Lebrikizumab geäußert worden, und es seien keine anderen vermarkteten oder in der Pipeline befindlichen Produkte von Lilly betroffen, stelle der Analyst fest, der für 2023/2024 einen US-Umsatz von Lebrikizumab in Höhe von 40 Mio. USD bzw. 160 Mio. USD prognostiziere, was weniger als 1% des Gesamtumsatzes entspreche. Für den potenziellen Konkurrenten von Regeneron und Sanofi´s Dupixent, rechne er für 2030 mit einem weltweiten Umsatz von 1,5 Mrd. USD, was etwa 2% des prognostizierten Gesamtumsatzes von Lilly entspreche.Terence Flynn, Analyst von Morgan Stanley, bewertet die Eli Lilly-Aktie mit dem Votum "overweight". Das Kursziel laute 640,00 USD. (Analyse vom 02.10.2023)Börsenplätze Eli Lilly-Aktie: