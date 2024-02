Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (19.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Pharma-Riesen Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 782,06 Dollar habe die Eli Lilly-Aktie sowohl Intraday als auch auf Schlusskursbasis am Freitag eine neue Bestmarke aufgestellt. Kein Wunder, kenne die Nachfrage nach Tirzepatid-basierten Produkten (Handelsnamen Zepbound und Mounjaro) derzeit gefühlt keine Grenzen.Aufgrund der immensen Nachfrage sehe das Morgan Stanley-Analystenteam rund um Terence Flynn zehn Prozent Upside-Potenzial bei den Umsatzschätzungen für Mounjaro und Zepbound im Jahr 2024 sowie rund 20 Prozent im Jahr 2025.Eli Lilly habe im November 2023 die FDA-Zulassung für Zepbound (Tirzepatid) zur Behandlung von Adipositas erhalten und der Launch laufe besser als bei anderen GLP-1-Präparaten, so die Experten.Der Siegeszug von Zepbound und Co habe zu einer umfassenden Neubewertung der Eli Lilly-Aktie geführt. Inzwischen belaufe sich die Marktkapitalisierung des amerikanischen Pharma-Riesen auf gut 742 Mrd. Dollar. Zur Einordnung: Der E-Autobauer Tesla werde an der Börse derzeit mit einem Wert von 637 Mrd. Dollar gehandelt.Das Eli Lilly-Aktie sei an der Börse derzeit nicht zu stoppen. Aufgrund der hohen Bewertung bleibt der Pharma-Wert allerdings nur eine Halteposition, so Michael Doepke von "Der Aktionär". Die Story von Eli Lilly zeige: Im Pharma-Bereich sind hohe Renditen zu erzielen. (Analyse vom 19.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link