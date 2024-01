Börsenplätze Eli Lilly-Aktie:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des amerikanischen Pharma-Unternehmens Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) unter die Lupe.Die Aktie von Eli Lilly habe im Jahr 2023 zu den absoluten Pharma-Überfliegern gehört. Und der Wert mache da weiter, wo er im vergangenen Jahr aufgehört habe. Mit einem Plus von 4,3 Prozent habe sich das Papier zur Wochenmitte seiner bisherigen Bestmarke bei knapp 630 Dollar wieder angenähert. Anleger sollten allerdings die äußerst hohe Bewertung nicht aus den Augen verlieren.Laut aktuellen Schätzungen werde Eli Lilly derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 für 2024 gehandelt. So könnten die Erlöse von 33,7 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf 39,1 Milliarden Dollar 2024 zulegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle sich dann von 6,65 Dollar je Aktie auf 12,43 Dollar fast verdoppeln. Der Grund für die massive mögliche Gewinnsteigerung basiere unter anderem auf dem anhaltenden Boom bei den GLP-1-Medikamenten wie Mounjaro oder Zepbound.Grund genug für die Bank of America, die Aktie von Eli Lilly als einen "Top Pick" für 2024 auszuwählen. Die Analysten um Geoff Meacham würden erwarten, dass die Diskussionen um die Medikamente zur Gewichtsreduktion "unvermindert weitergehen werden". Aufgrund der breite des Portfolios sei Eli Lilly gut positioniert, um Wettbewerbsbedrohungen zu überstehen. Meacham halte entsprechend an seiner Kaufempfehlung für Eli Lilly fest.Die Bewertung vom US-Pharma-Konzern Eli Lilly ist saftig und die Aktie trotz exzellenter Aussichten gepaart mit einem starken Chartbild derzeit nur eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Vor allem aufgrund der Bewertungsdiskrepanz zu Novo Nordisk sollten Anleger an schwachen Tagen eher zum Papier des wertvollsten börsennotierten europäischen Unternehmen greifen. (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link