Kurzprofil Eli Lilly and Company:



Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY), mit Hauptsitz in Indianapolis, zählt zu den größten Pharmakonzernen weltweit. Die Kernkompetenz liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Neben der Humanmedizin ist das Unternehmen auch in der Tiermedizin tätig. Sowohl für Nutz- als auch Haustiere entwickelt und produziert Lilly entsprechende prophylaktische und akute Medikamente sowie Leistungsverstärker. (06.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eli Lilly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Eli Lilly and Company (ISIN: US5324571083, WKN: 858560, Ticker-Symbol: LLY, NYSE-Symbol: LLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Pharmariesen Eli Lilly gehöre heute zu den besten Werten im breiten S&P 500. In einem unsicheren Umfeld spiele der Markt nicht nur defensive Einzelwerte, sondern abermals auch das Potenzial neuartiger Medikamente gegen Fettleibigkeit und Alzheimer.Eli Lilly sei mit einer Marktkapitalisierung von mehr 560 Milliarden Dollar das wertvollste Pharmaunternehmen der Welt, noch vor Pfizer oder Johnson & Johnson . Der Entwicklungschef Daniel Skovronsky habe der Wirtschaftsnachrichtenseite MarketWatch kürzlich ein Interview gegeben. Er glaube, dass ein großer Sprung in der Behandlung der Alzheimer-Krankheit kurz bevorstehe - und dass eine übersehene Klasse von Medikamenten die GLP-1-Medikamente der Zukunft werden könnten. Das würde seinem Arbeitgeber Eli Lilly in die Karten spielen.Bereits in der Vergangenheit habe der Konzern zu den führenden Unternehmen bei der Alzheimerforschung und zuletzt auch bei neueren Medikamenten gegen Fettleibigkeit gehört. "Ich bin sehr optimistisch", habe Skovronsky im MarketWatch-Interview über das Potenzial der experimentellen Alzheimer-Therapie von Lilly gesagt. Dabei gehe es nicht nur darum, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen, sondern auch das Auftreten von Alzheimer-Symptomen zu verhindern. Das würden Anfang des Jahres veröffentlichte Daten aus klinischen Studien zeigen.Diese Aussagen würden Mut machen, doch zuletzt habe im Rahmen der kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen die Prognose gesenkt werden müssen. Zudem sei die Aktie mit einem 2024er KGV von fast 50 mittlerweile stattlich bewertet, auch wenn sich die Bewertung im Vergleich zum laufenden Jahr fast halbiert habe. Anleger, die auf den Trend im Bereich Abnehmspritzen setzen möchten, würden beim Konkurrenten Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) zugreifen.Bei Eli Lilly können weiter Gewinne mitgenommen werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link