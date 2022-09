Neben Elektrofahrzeugen sei auch die Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach wie vor gegeben, jedoch werde diese durch die herrschende Angebotsknappheit deutlich begrenzt. Der deutsche Markt habe sich in Bezug auf die Transaktionen als besonders anfällig erwiesen, da er im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 14,6% zurückgegangen sei, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Spanien sei in dieser Hinsicht am widerstandsfähigsten gewesen, da es dort gelungen sei, die Nachfrage größtenteils durch Importe zu befriedigen.



Das eingeschränkte Angebot in Verbindung mit steigenden Energiekosten und einer erhöhten Verbraucherpreisinflation habe eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Restwerte gespielt. In Deutschland, Frankreich und Spanien seien die Restwerte aufgrund des erheblichen Aufwärtsdrucks auf die Listenpreise leicht angestiegen. Auf dem britischen Markt seien die Restwerte aufgrund der stark gestiegenen Volatilität unter zunehmenden Druck geraten.



"Geht man davon aus, dass der Druck auf die Lieferketten im Laufe des nächsten Jahres allmählich nachlässt, dürften sich die durchschnittlichen Zuwächse bei den Restwerten in der zweiten Jahreshälfte 2022 abschwächen und sich dann 2023 stabilisieren", prognostiziere Fabienne Riefer, Senior-Analystin bei Creditreform Rating.



Das Volumen der primären Auto-ABS-Emissionen habe sich im ersten Halbjahr 2022 auf insgesamt 10,4 Mrd. Euro belaufen, was einem Rückgang von fast 6% gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2021 entspreche. Das in diesem Zeitraum beobachtete Emissionsvolumen sei das zweitschwächste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre gewesen - lediglich im ersten Halbjahr 2019 sei ein niedrigeres Volumen beobachtet worden (10,0 Mrd. Euro). Mehr als ein Drittel der Neuemissionen hätten aus Deutschland gestammt, verglichen mit etwas mehr als einem Viertel und etwa einem Fünftel aus Spanien bzw. Frankreich. Während auf dem italienischen Markt keine ABS-Emissionen stattgefunden hätten, sei der Anteil des Vereinigten Königreichs an den Primäremissionen auf nur 3,5% gesunken und habe damit deutlich unter dem durchschnittlichen Marktanteil von rund 18% in den letzten fünf Jahren gelegen.



Auch der Marktanteil der Captives am Neuemissionsvolumen sei unter ihren langfristigen historischen Durchschnitt von 66% gesunken und auf knapp unter 50% gefallen - ein Niveau, das zuletzt 2019 verzeichnet worden sei. Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113), BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und Stellantis (ISIN NL00150001Q9/ WKN A2QL01) hätten zu den aktivsten Emittenten gehört. Auf der anderen Seite sei der Marktanteil der Nicht-Emittenten, der über 50% gelegen habe, von der BBVA (ISIN ES0113211835/ WKN 875773) angeführt worden, die allein im ersten Halbjahr 22 die meisten Emissionen im Wert von 2,2 Mrd. Euro vorgenommen hätten.



Mit Blick auf die Zukunft sehe Mohr neben zahlreichen Herausforderungen auf der Angebotsseite auch einige Lichtblicke:



"Das derzeit unsichere makroökonomische Umfeld, welches durch eine hohe Inflation, steigende Zinssätze und sich abschwächende Wachstumsaussichten gekennzeichnet ist, könnte dazu führen, dass die Haushalte aufgrund des sinkenden real verfügbaren Einkommens zunehmend mit ihren Finanzen zu kämpfen haben. Höhere Kreditkosten könnten die Verbraucher dazu zwingen, große Anschaffungen wie Autos und Häuser zunächst zu überdenken oder aufzuschieben und stattdessen vermehrt zu sparen. Andererseits sind die Arbeitsmärkte nach wie vor angespannt und die während der Pandemie angesammelten Ersparnisse bieten immer noch einen gewissen Puffer für den Fall einer steigenden Inflation. Daher ist davon auszugehen, dass der PKW-Absatz sowohl auf dem Neu- als auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt auch in der zweiten Jahreshälfte einen gewissen Nachholbedarf hat."



Gleichzeitig gehe die Ratingagentur davon aus, dass die Emissionen auf dem Auto-ABS-Primärmarkt perspektivisch begünstigt würden, da die Anleger aufgrund der niedrigen Ausfallraten und der hohen Restwerte einen starken Appetit verspüren würden, wenngleich zinsabwerfende Anlagen im Zinszyklus wieder an Attraktivität gewinnen dürften. (28.09.2022/ac/a/m)





Neuss (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Marktsituation 2021 vor allem durch die weltweite Halbleiterknappheit beeinflusst wurde, sorgten im ersten Halbjahr 2022 neue Faktoren für Gegenwind und verschärften die Beschränkungen auf der Angebotsseite zusätzlich, so die Creditreform Rating AG.Hierzu würden neben Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie die aktuellen geopolitischen Spannungen, die schwankenden klimatischen Bedingungen sowie die steigenden Rohstoffpreise zählen. In der Folge sei das Produktionsvolumen für Personenkraftwagen in Europa im ersten Halbjahr 2022 deutlich gesunken. So habe das Vereinigte Königreich das schwächste erste Halbjahr seit der Finanzkrise 2009 verzeichnet - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Produktion um fast ein Fünftel zurückgegangen. In Deutschland sei der Rückgang des Produktionsvolumens im Vergleich zum Vorjahr mit 3% moderater ausgefallen, habe aber 33% unter dem Niveau vor der Pandemie gelegen."Der Krieg in der Ukraine, die Abschottung Chinas aufgrund der Covid-19-Pandemie, die Hitzewellen in mehreren Teilen des Globus - die Herausforderungen waren im ersten Halbjahr 2022 auch für die Automobilindustrie enorm und haben den Druck auf die Lieferketten noch einmal erhöht. Insbesondere die angespannte Situation bei den Lagerbeständen einiger wesentlicher Vorleistungsgüter ist einer der größten Faktoren, der den Absatz momentan begrenzt", so Dr. Benjamin Mohr, Head of Public Finance and Economic Research.Die Zahl der PKW-Neuzulassungen sei trotz der weiterhin hohen Nachfrage in den meisten Volkswirtschaften weltweit rückläufig gewesen. In Europa seien die Neuverkäufe im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um fast 14% auf 5,4 Mio. Einheiten gefallen, wobei die fünf wichtigsten Märkte zweistellige Rückgänge verzeichnet hätten. Auf dem US-Automobilmarkt sei eine ähnliche Entwicklung zu beobachten gewesen. Hier hätten sich die Verkäufe um 25,7% auf 2,8 Mio. Einheiten verringert. Ein entgegenlaufender Trend zeige sich in China: die PKW-Verkäufe seien im Jahresvergleich um 3,4% auf 1,2 Mio. Einheiten gestiegen - diese Entwicklung sei vor allem auf einen Zuwachs von 40% allein im Juni zurückzuführen.Allerdings könne die Automobilindustrie die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen nicht allein vorantreiben. Um einen vollständigen Beitrag zur Kohlenstoffneutralität zu leisten und einen radikalen Wandel hin zur Elektromobilität herbeizuführen, müssten weitere Faktoren gesichert werden, darunter verstärkte Investitionen der Regierung in den Aufbau einer EU-weiten Ladeinfrastruktur und die gesicherte Verfügbarkeit von Schlüsselrohstoffen. Obwohl die Zahl der Ladepunkte in den vergangenen fünf Jahren stark zugenommen habe (+180%), gebe es nach wie vor erhebliche Defizite und große Verteilungslücken in Europa. So konzentriere sich fast die Hälfte aller Ladepunkte für Elektroautos in der gesamten EU-Region auf nur zwei Länder - die Niederlande und Deutschland.