Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

127,50 EUR +0,60% (03.08.2022, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

128,89 USD -1,51% (02.08.2022)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (03.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) unter die Lupe.Electronic Arts habe am Dienstagabend gemischte Zahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2023 abgeliefert. Auf der einen Seite habe der Gaming-Konzern die Erwartungen der Analysten zwar übertreffen können. Auf der anderen Seite hätten abschwächende Corona-Effekte und die Auswirkungen des Battlefield-Flops nur eine schwache Prognose ermöglicht. Die Aktie von Electronic Arts habe im nachbörslichen Handel immerhin leicht um 1,2 Prozent zugelegt.Electronic Arts habe im ersten Quartal Umsätze von 1,77 Milliarden Dollar erzielt und damit die Schätzungen der Analysten klar hinter sich gelassen. Auch beim Gewinn je Aktie seien mit 1,11 Dollar die Erwartungen von 0,89 Dollar deutlich übertroffen worden.Diese Outperformance lasse sich einmal wieder auf das FIFA-Franchise zurückführen. Bei FIFA Ultimate Team habe das Nutzerengagement knapp 40 Prozent zugelegt und FIFA Mobile habe sein umsatzstärkstes Quartal seit Release sowie Rekordnutzerzahlen verzeichnet.Für das zweite Quartal erwarte Electronic Arts aber nur Nettobuchungen von 1,73 bis 1,78 Milliarden Dollar bei einem Nettogewinn zwischen 220 und 242 Millionen Dollar. Damit sei die Geschäftsführung deutlich hinter dem Analystenkonsens zurückgeblieben, der von Nettobuchungen in Höhe von 1,86 Milliarden Dollar bei einem Nettogewinn von 403 Millionen Dollar ausgegangen sei.Darüber hinaus würden noch immer Lieferschwierigkeiten bei der aktuellen Konsolengeneration sowie ein Nachlassen der positiven Corona-Effekte der Branche zu schaffen machen. So seien laut den Marktforschern der NPD Group im zweiten Quartal die US-Gaming-Ausgaben um 13 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar gesunken.Electronic Arts bleibe auf dem Wachstumspfad, könne aber nicht überraschen. Es würden mittelfristig schlichtweg Release-Highlights fehlen, welche der Aktie zusätzliche Impulse geben könnten. Das nächste große Release abseits der jährlich erscheinenden Sport-Spiele oder Remakes werde erst 2023 mit "Star Wars Jedi: Survivor" erwartet. Ein schneller Ausbruch aus dem Seitwärtstrend sei damit nicht zu erwarten.Die Aktie von Electronic Arts bleibt eine Halteposition, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2022)