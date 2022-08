Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

133,00 EUR +3,97% (26.08.2022, 15:17)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

127,61 USD +1,59% (25.08.2022, 22:00)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (26.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die vorbörslichen Kurskapriolen bei der Electronic Arts-Aktie seien nichts für schwache Nerven. Zwischenzeitlich sei der Titel sogar über 15 Prozent im Plus gewesen. Auslöser sei ein Gerücht gewesen, dass der E-Commerce-Gigant Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) heute ein formelles Angebot für die Übernahme des Gaming-Konzerns bekannt geben solle.Mittlerweile habe der Titel einen Großteil seiner Gewinne wieder eingebüßt. Grund: Laut dem Nachrichtenportal CNBC werde Amazon wohl doch kein Übernahmeangebot für EA abgeben. Dies habe CNBC kürzlich auf seinem Twitter-Account mitgeteilt.Gerüchte über die Übernahme von Electronic Arts gebe es schon länger. Als potenzielle Käufer seien bisher neben Amazon auch Apple und Disney ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) gehandelt worden. Auch wenn sich die Amazon-Gerüchte heute als falsch bewahrheiten würden, bleibe der Gaming-Konzern einer der heißesten Übernahmekandidaten in der Tech-Branche. Wirklich aussichtsreich bleibe das Gaming-Papier jedoch aufgrund seiner starken Franchises, aktuell günstigen Bewertung und attraktiven Langfrist-Trends.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Electronic Arts-Aktie: