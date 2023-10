Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (10.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Electronic Arts Inc. (EA) (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FIFA-Ära sei vorbei - doch der Launch von "EA Sports FC 2024" könne die Spieler begeistern. Das hätten auch die Analysten der Bank of America erkannt, woraufhin sie am Dienstag die Aktie von Electronic Arts hochgestuft hätten. An der Börse habe das Analysten-Upgrade weiteren Rückenwind gegeben - und die EA-Aktie sei um 3,3 Prozent nach oben geklettert.Am 29. September sei die neue Fußballsimulation aus dem Hause Electronic Arts veröffentlicht worden. Rund zwei Wochen nach dem Start von "EA Sports FC 24" stehe die EA-Aktie knapp 8 Prozent höher. Auch am heutigen Dienstag habe das Gaming-Papier mit einem Plus von 3,3 Prozent ordentlich zugelegt.Angetrieben werde die EA-Aktie dabei insbesondere von einer Hochstufung durch die Bank of America. Die BofA-Experten hätten die Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 145 auf 150 Dollar angepasst.BofA-Analyst, Omar Dessouky, habe in seiner Studie geschrieben: "Wir erwarten, dass Quartalszahlen und Prognose die Skepsis der Investoren hinsichtlich des Wachstumspotenzials von EA Sports FC 24 im Geschäftsjahr 2024 zerstreuen werden." Er rechne also mit einer Earnings-Überraschung, wenn Electronic Arts am 01. November die Zahlen für das abgelaufene Q2/24 präsentiere.So habe sich der Analyst auch der Bewertung der EA-Aktie gewidmet, welche nahe eines Fünfjahrestiefs liege. Besser als prognostizierte Zahlen und darauf folgende Erhöhung der Schätzungen sollte laut dem BofA-Experten schnell wieder höhere Bewertungsmultiples zulassen. Für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März 2024) werde die EA-Aktie an der Börse mit einem KGV von 18 und einem KUV von 4,5 gehandelt.Die Aktie von Electronic Arts sei aktuell keine laufende Empfehlung des "Aktionär". Aufgrund der positiven Nachrichten rund um "EA Sports FC 24" sowie der starken Kursreaktion der vergangenen Tage, wird die EA-Aktie aber wieder auf die Watchlist genommen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link