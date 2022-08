Börsenplätze Electronic Arts-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

130,92 EUR -1,28% (29.08.2022, 11:29)



NASDAQ-Aktienkurs Electronic Arts-Aktie:

132,14 USD +3,55% (26.08.2022)



ISIN Electronic Arts-Aktie:

US2855121099



WKN Electronic Arts-Aktie:

878372



Ticker-Symbol Electronic Arts-Aktie:

ERT



NASDAQ-Symbol Electronic Arts-Aktie:

EA



Kurzprofil Electronic Arts Inc.:



Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungssoftware. Der Konzern entwickelt und vermarktet interaktive Programme für PCs und moderne Unterhaltungssysteme wie die Sony Playstation, Playstation Portable, die Xbox Videospielkonsole sowie die Nintendo Wii oder mobile Geräte und gehört damit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Die Anwendungen werden in eigenen Entwicklungsstudios rund um den Globus - in den USA, Kanada, Großbritannien, Japan und auch in Deutschland - entworfen und realisiert.



Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten steht die Entwicklung innovativer und technisch hochwertiger Unterhaltungsmedien, die über verschiedene Plattformen gespielt werden können. Der Konzern legt großen Wert auf die Einbindung neuester Technologien in den Entwicklungs- und Konzeptionsprozess und arbeitet zum Beispiel an der Optimierung von Wireless-Technologien, Streaming-Gaming-Services oder internetbasierten Spielmöglichkeiten. Bei der Konzeption seiner Produkte kombiniert das Unternehmen verschiedene Medien wie Video, Bilder, 3D-Gesichts- und Körpersimulationen, Computergrafiken und Stereosound mit Beiträgen von Drehbuchautoren, Regisseuren und Musikern. Der Konzern vertreibt seine Produkte an Einzel- und Fachhändler sowie über die eigene Internetseite und das Onlineportal direkt an den Endkunden und bietet zudem einen Download-Service an. (29.08.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Electronic Arts: Amazon bestätigt Übernahmeangebot für EA nicht - AktiennewsAm Freitag, den 26. August, machte die Nachricht von einem möglichen Übernahmeangebot für den Spielehersteller Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) durch den E-Commerce-Giganten Amazon die Runde und trug zu einer Rally bei den Gaming-Bullen bei, so die Experten von XTB.Laut Quellen des Senders CNBC habe Amazon jedoch nicht die Absicht, ein Übernahmeangebot für das Unternehmen abzugeben:Die Aktien von Electronic Arts hätten kräftig zugelegt, nachdem die Nachricht von einer möglichen Übernahme bekannt geworden sei, obwohl die genauen Bedingungen nicht bekannt gewesen seien. Die massiven Indexrückgänge vom vergangenen Freitag hätten die EA-Aktie nicht beeinträchtigt, die Aktien des Unternehmens seien am Freitag um mehr als 3% gestiegen.Sowohl Amazon als auch EA selbst hätten die Spekulationen der Medien zurückgewiesen. Die Unternehmen hätten sich zu den allgemeinen Marktgerüchten nicht äußern wollen.Der Tech-Gigant könnte möglicherweise an einer Übernahme von EA Sports interessiert sein, da das Unternehmen über starke Lizenzen und geschützte geistige Eigentumsrechte verfüge und auch das wachsende Potenzial des "Metaverse", das letztlich zu einer immersiveren Umgebung für Spieler werden solle.EA habe angedeutet, dass es nicht völlig rezessionssicher sei, was bedeuten könnte, dass "BigTech" erst dann an einer Übernahme interessiert sein werde, wenn die Bewertung des Unternehmens attraktiver werde.