NYSE-Aktienkurs Eldorado Gold-Aktie:

12,70 USD +0,16% (14.12.2023, 18:26)



ISIN Eldorado Gold-Aktie:

CA2849025093



WKN Eldorado Gold-Aktie:

A2PA9H



Ticker-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

ELO1



TSE-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

ELD



NYSE-Symbol Eldorado Gold-Aktie:

EGO



Kurzprofil Eldorado Gold Corp.:



Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849025093, WKN: A2PA9H, Ticker-Symbol: ELO1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ELD, NYSE-Symbol: EGO) ist kanadisches Unternehmen mit einer über 20-jährigen Erfahrung beim Bau und Betrieb von Goldminen in Europa, Asien und Südamerika. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. (14.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eldorado Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldminen-Betreibers Eldorado Gold Corp. (ISIN: CA2849025093, WKN: A2PA9H, Ticker-Symbol: ELO1, Toronto Stock Exchange-Symbol: ELD, NYSE-Symbol: EGO) unter die Lupe.

Eldorado Gold habe eine neue Schätzung für das Lamaque-Projekt präsentiert. Es deute vieles daraufhin, dass das "Minenleben" verlängert werden könne. Eldorado Gold sei aber v.a. wegen seiner Skouries-Mine in Griechenland eine spannende Story. Auch charttechnisch sehe die Aktie richtig ordentlich aus und sollte in den kommenden Wochen und Monaten zu den interessantesten im Edelmetall-Sektor gehören, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.12.2023)

Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.