Hamburg (www.aktiencheck.de) - Trotz der großen Ankündigungen seitens der chinesischen Offiziellen zur Stützung des chinesischen Bausektors gehen wir davon aus, dass in nächster Zeit die Preise auf dem Eisenerzmarkt fallen dürften, so Tariq Chaudhry von der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".



Die Lage in China bleibe angespannt. Die Baufinanzierungsunternehmen würden weiterhin gefährdet bleiben. Es sei fraglich, ob die Summen der Hilfsprogramme ausreichend sind, um die Krise zu lösen. Denn die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt sei nicht nur finanzieller, sondern auch demografischer Natur. Eine schrumpfende Bevölkerung, eine geringer werdende Urbanisierungsrate und dessen Implikation auf einen aufgeblähten Immobilienmarkt sei kaum zu regulieren. Der Peak in der Immobiliennachfrage scheine schon erreicht.



Außerdem sei das Festhalten der chinesischen Führung an der Null-Covid-Strategie ein außerordentlich großer Risikofaktor. Kürzlich erst sei dies in der tropischen Insel Hainan deutlich geworden, wo 127 neue Covid-Fälle innerhalb von 48 Stunden festgestellt worden seien. Entsprechend der Null-Covid-Strategie seien Touristen im Rahmen eines inselweiten Lockdowns festgehalten worden und das Leben auf der Insel mit 9 Mio. Einwohnern sei zum vollständigen Erliegen gekommen. Zahlen der Investmentbank Nomura vom Juli zufolge würden sich 260 Mio. Menschen in China in teilweisen oder gar vollständigen Lockdownmaßnahmen befinden. Ein größerer Ausbruch im Stile Shanghais könnte alle Pläne der chinesischen Regierung hinsichtlich des Bausektors, die Wirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahres zu beleben, zunichtemachen. (Wochenbarometer vom 18.08.2022) (18.08.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.