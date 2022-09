Börsenplätze Eisai-Aktie:



Eisai Co., Ltd. (ISIN: JP3160400002, WKN: 855526, Ticker-Symbol: EII, Nasdaq OTC-Symbol: ESALF) ist ein japanisches Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Tokio. Es beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter, davon rund 1.500 in der Forschung. Eisai ist auf der genannten Tokioter Börse und ist Mitglied der Topix 100 und Nikkei 225 Aktienindices. (28.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eisai-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Eisai (ISIN: JP3160400002, WKN: 855526, Ticker-Symbol: EII, Nasdaq OTC-Symbol: ESALF) unter die Lupe.Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617) und der japanische Partner Eisai hätten positive Spätphasen-Daten zum Wirkstoff Lecanemab präsentiert. Die beiden Unternehmen möchten zeitnah bei den wichtigsten Behörden den Zulassungsprozess initiieren, um das Arzneimittel für Millionen Betroffene zugänglich zu machen.In der Phase-3-Klarheitsstudie mit 1.795 Teilnehmern habe das Forschungsduo eine "statistisch signifikante Reduzierung des klinischen Rückgangs" bei der frühen Alzheimer-Krankheit beobachten können. Laut Biogen seien auch alle wichtigen sekundären Endpunkte erreicht worden, wobei die Ergebnisse statistisch hoch signifikant gewesen seien.Die Amerikaner möchten nun bis zum Eisai-Geschäftsjahresende (31. März 2023) in den USA, Europa und Japan den Zulassungsantrag für Lecanemab in der Indikation stellen. "Die heutige Ankündigung gibt Patienten und ihren Familien Hoffnung, dass Lecanemab, wenn es zugelassen wird, möglicherweise das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit verlangsamen und einen klinisch bedeutsamen Einfluss auf Kognition und Funktion haben kann", sei Biogen-CEO Michel Vounatsos.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link