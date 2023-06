Das Internetportal kitco.com vermelde unter Berufung auf die koreanische Newsseite, dass das in Verkaufsautomaten angebotene Gold in Südkorea regen Absatz finde. Allzu lange gebe es diese Automaten noch nicht, genauer gesagt rund neun Monate. Im September 2022 seien sie in fünf Convenience Stores eingeführt worden. Doch seitdem habe der Betreiber GS Retail expandiert und die Automaten auf 29 Geschäfte ausgeweitet. Und das solle noch lange nicht das Ende sein. Ende des Jahres sollten es insgesamt 50 Automaten sein. In den ersten neun Monaten melde der Betreiber einen Umsatz von 19 Mio. USD mit den Automaten.



Insgesamt gebe es fünf verschiedene Stückelungen bei den Goldbarren - von 0,13 bis 1,3 Unzen. Der beliebteste Goldbarren sei der 0,13-Unzen-Barren. Kostenpunkt: rund 225 USD. Freilich würden die Goldpreise täglich angepasst. "Menschen in ihren 20ern und 30ern scheinen die Hauptkäufer zu sein, die kaufen physisches Gold als Anlageform, insbesondere in Zeiten wie diesen, in denen der Wert des Goldes weiter steigt", sage ein GS Retail-Verteter.



In Deutschland bleibt den Anlegern der Gang zum Edelmetallhändler oder die Möglichkeit, in Online-Shops zu kaufen. Vor allem Neulinge im Bereich der Edelmetalle sollten sich eine der großen und bekannten Adressen suchen. Leider würden sich v.a. auf Privatanbieter-Seiten immer wieder schwarze Schafe tummeln. Deshalb sollten Privatkäufe immer von einem erfahrenen Edelmetall-Anleger begleitet werden. (21.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reisende, die öfter einmal den Flughafen in Dubai besuchen würden, würden es bereits kennen: Dort könne man Gold aus Automaten erwerben, so Markus Bußler vom Anlagemagazin "Der Aktionär".Aber nicht nur in Dubai scheine das Normalität zu sein. Auch in Südkorea gebe es Automaten, an denen Anleger Gold ganz einfach auf Knopfdruck erwerben köntnen. Laut UPI News Korea würden sich diesen Automaten großer Beliebtheit erfreuen.