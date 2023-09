Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im letzten Drittel eines jeden Monats richtet sich das Augenmerk der Markt-teilnehmer verstärkt auf die Einkaufsmanagerindices der wichtigen Volkswirtschaften, so die Analysten der Helaba.Der entsprechende sentix-Wert für Deutschland habe leicht nachgegeben, derjenige vom ZEW habe zugelegt. Per saldo würden die Analysten damit rechnen, dass die Stimmung getrübt bleibe, wobei angesichts des sehr tiefen Niveaus im Verarbeitenden Gewerbe auch ein leichter Anstieg nicht ausgeschlossen werden sollte. Aufgrund des hohen Gewichts des Dienstleistungssektors, insbesondere in Bezug auf die Beschäftigungsentwicklung, dürfte ein Rückgang dort aber dafür sorgen, dass die Zinserwartungen bezüglich der EZB gedämpft bleiben würden.Die Rede von EZB-Vize De Guindos werde am Nachmittag daran kaum etwas ändern. Alles in allem sollte von den Zahlen heute auch das Signal ausgehen, wonach das kommende ifo Geschäftsklima Deutschland nochmals rückläufig sein werde, wenn auch nur leicht. (22.09.2023/ac/a/m)