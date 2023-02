Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche dürften die weltweiten Einkaufsmanagerindices zu den Faktoren zählen, die die größte Aufmerksamkeit erhalten, so die Analysten von Postbank Research.



Obwohl die Einkaufsmanagerindices aus den USA und dem Vereinigten Königreich von Interesse sein dürften - die beide verhalten ausfallen könnten - dürften die Analysten die Zahlen aus Europa besonders aufmerksam verfolgen. Sowohl für die Indikatoren des Verarbeitenden Gewerbes als auch für die des Dienstleistungssektors werde ein Anstieg um 0,5 Prozentpunkte erwartet. Dieser Anstieg würde den umfassenden Einkaufsmanagerindex der Eurozone auf über 50 Punkte, d.h. in den expansiven Bereich bringen, was die neuen Prognosen der Europäischen Kommission vom vergangenen Montag stützen würde. Das in der Winter-Zwischenprognose für 2023 erwähnte Wachstum von 0,8% in der EU und 0,9% in der Eurozone liege um 0,5 bzw. 0,6 Prozentpunkte höher als in der Herbstprognose. Frankreich und Deutschland dürften die größten Beiträge zum Anstieg der Einkaufsmanagerindices leisten. Im Falle Deutschlands werde erwartet, dass der umfassende Einkaufsmanagerindex zum ersten Mal seit acht Monaten die Expansionsgrenze durchbreche



Die europäischen Einkaufsmanagerindices dieser Woche dürften mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden. Die Analysten von Postbank Research erwarten solide Daten, die die neuen und verbesserten EU-Prognosen unterstützen. (20.02.2023/ac/a/m)



