Der britische Nationalökonom John Maynard Keynes (1883-1946) habe die Meinung vertreten, im Falle einer Konjunkturflaute solle der Staat mit kreditfinanzierten Förderungsprogrammen die Gesamtnachfrage ankurbeln (Deficit Spending). Vergessen sei seine Forderung, dass bei besserer Konjunktur diese Schulden wieder zurückzubezahlen seien. Auch jetzt werde wieder in vielen Ländern nach Möglichkeiten zur Konjunkturstimulierung gesucht. Doch da die öffentlichen Kassen leer seien, gehe das nur über Kreditfinanzierung. Doch wieviel Wirtschaftswachstum bringe eigentlich staatliche Neuverschuldung?



Es stehe inzwischen für die Industrieländer fest, dass ein weiterer Dollar oder Euro kreditfinanzierter Staatsausgaben immer weniger BIP-Wachstum produziere. Der Grenznutzen sinke in Richtung null und eine Neuverschuldung bringe überhaupt kein Wachstum mehr. In Japan, den USA und der Südperipherie der Eurozone sowie in vielen Schwellenländern dürfte der Grenznutzen inzwischen sogar negativ sein.



In Europa sei die Verschuldung geringer als in den USA oder Japan, aber immer noch sehr hoch, höher als es ursprünglich in den Maastrichter Schuldenkriterien vorgesehen gewesen sei. Im Jahr 2022 sei die Verschuldung insgesamt, sowie das Defizit in Prozent des BIP etwas gesunken. In der EA20 sei das öffentliche Defizit auf 3,6% nach 5,3% im Vorjahr gesunken. In der EU von 4,8% auf 3,4%. Die Gesamtverschuldung betrage in der EA20 91,5% nach 95,4% in nur in 2021 und in der EU 84% nach 88% im Vorjahr. Die geringe Verbesserung sei auch hier keine Trendwende, neue Belastungen kämen auf die Haushalte zu (Klimaschutz, Ukraine, Krankenhausreformen, Schulausbildung und anderes mehr). In diesem Umfeld sollte die weitere Anlagestrategie weiter vorsichtig gehalten werden:



Aktienmarkt habe am 19. Mai seinen bisherigen Höchststand erreicht. Auf diesem Niveau seien Aktien am KGV gemessen nicht mehr billig. Wahrscheinlich seien die USA und die Eurozone bereits in eine Rezession. Neue Investitionen auf den Bereich erneuerbare Energien konzentrieren.

Geld-und Rentenmarkt: Vor dem Hintergrund der Erwartungen einer weiter erhöhtenInflationsrate dürfte die EZB ihre Leitzinsen noch einmal erhöhen. Anlagemittel am Geldmarkt auf die kürzeren Laufzeiten (wie z.B. Monatsgeld) konzentrieren. Der Rentenmarkt biete immer noch keine reale Verzinsung, Anlagen seien daher uninteressant.



Edelmetalle: Der Goldpreis habe Anfang Mai einen Höchststand erreicht, anschließend hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Gefördert worden seien diese durch die Börsendiskussionen über eine baldige Beilegung des Streites über die Obergrenze der Staatsverschuldung in den USA. Doch auch wenn diese jetzt erreicht sei, würden die Schulden in den USA weiter steigen und die Solidität des Finanzsystems unterhöhlen. Empfehlung: weiter aufstocken. (05.06.2023/ac/a/m)







In den USA ist eine Einigung zur Erhöhung der staatlichen Schuldenobergrenze erreicht. Es sei das 79. mal, dass sich Senat und Repräsentantenhaus darauf einigen würden. Wenn nicht, hätte es eine Zahlungsunfähigkeit der Regierung ab dem 5. Juni 2023 ausgelöst mit allen Konsequenzen, auch einen neuen Crash an den internationalen Börsen. Die Finanzmärkte hätten diese Einigung mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Doch auch wenn diese letztlich erreicht sei, die Schulden würden weiter steigen und die Belastung durch den Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) werde immer schwerer ertragbar, denn die Belastung müsse vom Haushalt getragen werden. Fällige Tilgungen würden durch Umschuldung finanziert, aber zu einer höheren Zinsbelastung. Und die von der FED bestimmten Leitzinsen dürften noch weiter steigen. Der immer höher werdende Schuldendienst sei ein Erbe für die nächsten Generationen.