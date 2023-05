Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das politische Ringen in den USA um die Anhebung der Schuldenobergrenze ist - hoffentlich - zu Ende, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland habe das Statistische Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal nach unten revidiert, sodass nun mit zwei Minusquartalen in Folge eine technische Rezession vorliege. Die konjunkturellen Perspektiven seien mit Blick auf das im April gesunkene ifo Geschäftsklima nur bescheiden.In der verkürzten Pfingstwoche werde sich der Blick auf die Entwicklung der Inflation und mithin der Geldpolitik richten. Insbesondere die Dienstleistungspreise würden weiter spürbar ansteigen, sodass die sogenannte Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) hierzulande nach wie vor zu hoch ausfallen dürfte. Die Europäische Zentralbank werde dies zur Kenntnis nehmen und noch weitere kleine Zinserhöhungen ins Auge fassen. Zum Wochenschluss stehe dann in den USA der Arbeitsmarktbericht zu Veröffentlichung an. Die US-Notenbank FED werde der Stärke des Arbeitsmarktes und der Lohnentwicklung Beachtung schenken, um den binnenwirtschaftlichen Preisdruck abzuschätzen. (30.05.2023/ac/a/m)