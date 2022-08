Börsenplätze Einhell Germany-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Einhell Germany AG:



Die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller und Vertreiber von handbetriebenen, benzinbetriebenen und elektronischen Werkzeugen, Elektrowerkzeugzubehör, Metall- und Kunststoffprodukten für den Heimwerker-, Garten- und Freizeitbereich sowie Klima- und Heizungsprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Werkzeuge und Garten und Freizeit. Das Segment Werkzeuge umfasst die Bereiche elektronische Handwerkzeuge, stationäre Werkzeuge und Zubehör. Das Segment Garten und Freizeit umfasst die Bereiche Garten- und Wassertechnik sowie Kälte- und Wärmetechnik. (08.08.2022/ac/a/nw)





Landau (www.aktiencheck.de) - Shortseller JPMorgan Asset Management (UK) Ltd geht Short-Position in Aktien der Einhell Germany AG ein:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben ein Short-Engagement in den Vorzugsaktien der Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933, WKN: 565493, Ticker-Symbol: EIN3) aufgebaut.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 05.08.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Einhell Germany AG in Höhe von 0,51% eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Einhell Germany AG:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,51% der Aktien der Einhell Germany AG. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.