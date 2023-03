Erstellen Sie ein Kryptowährungskonto

Ihr Konto auffüllen

Wählen Sie die beste Kryptowährung, die zu Ihnen passt

Ein guter Ansatz ist es auch, Ihr Kryptowährungsprofil zu diversifizieren; dies macht Ihre Kryptowährungsinvestition sicherer, wenn man die Preisschwankungen jeder Kryptowährung berücksichtigt.







Eine Strategie entwickeln

Wenn Sie neu auf dem Kryptowährungsmarkt sind, gibt es noch viel zu beachten; die Kryptowährungsbranche erlebt von Zeit zu Zeit eine Menge Preisschwankungen. Vielleicht möchten Sie die Charts der von Ihnen gewählten Kryptowährung bewerten; so können Sie eine grundlegende Vorstellung davon bekommen, wann Sie Ihre Investition vorantreiben oder zurückziehen sollten. Es liegt an Ihnen, ob Sie kurzfristig oder langfristig investieren wollen; die Zeit spielt bei Strategien eine große Rolle. Strategien können auch von Zeit zu Zeit variieren, wenn man bedenkt, wie volatil die Kryptowährungsbranche sein kann.



Probieren Sie den automatisierten Handel mit Kryptowährungen aus

Die meisten Kryptowährungsaustauschplattformen verfügen derzeit über automatisierte Bots; damit müssen Sie nicht viel Analyse zu den Charts und Bewegungen machen, weil der Bot das für Sie tun kann. Trading Bots bauen eine Strategie, und dieser ist auf dem Laufenden über die Bewegungen der Kryptowährungen. Viele Investoren ziehen es in Erwägung, dies zu nutzen, um den Ärger zu vermeiden und die Rentabilität ihrer Kryptowährungsinvestitionen zu maximieren. Diese Handelsbots werden auch von Experten entwickelt, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, Ihre Investition zu verlieren. Daher können diese Bots die Volatilität des gesamten Kryptowährungsmarktes nicht kontrollieren.



Halten Sie Ihre Kryptowährung

Sobald Sie in Kryptowährungen investieren, sollten Sie Ihre Kryptowährungen aufbewahren und einfach auf den richtigen Zeitpunkt für den Handel mit ihnen warten. Und selbst wenn Sie aktiv mit Ihren Kryptowährungsinvestitionen handeln, müssen Sie sie immer noch auf einer sicheren Plattform aufbewahren; wie bereits erwähnt, findet der Handel nicht die ganze Zeit statt. (01.03.2023/ac/a/m)



Risikohinweis:



Crypto Engine ist kein Finanzberater oder Broker, sondern ein Marketing-Tool, das Trader mit Partner-Brokern verbindet, die Finanzdienstleistungen wie Krypto-, Aktien-, Forex- und CFD-Handel anbieten. Bitte denken Sie daran, dass der Handel mit einem hohen Risiko verbunden ist und Verluste zu erwarten sind. Sie sollten nie mehr Geld investieren, als Sie zu verlieren bereit sind, und nur dann am Handel teilnehmen, wenn Sie über ein regelmäßiges Einkommen verfügen. Gehen Sie vor dem Trading stets Ihrer Sorgfaltspflicht nach und vergewissern Sie sich, dass der Ihnen automatisch zugewiesene Broker den lokalen Finanzvorschriften Ihres Landes entspricht.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag der Crypto Engine Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.







