Bonn (www.aktiencheck.de) - Hinsichtlich der Unternehmenszahlen für das erste Quartal dürfte auch diese Woche wieder ereignisreich werden, da ca. 20% der S&P 500 und ca. 30% der STOXX Europe 600 -Unternehmen ihre Ergebnisse veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Von den 265 S&P 500-Unternehmen, die bisher ihre Ergebnisse für das 1. Quartal 2023 vorgelegt hätten, hätten 79% die Erwartungen übertroffen, wobei alle elf Sektoren positive Gewinnüberraschungen verzeichnet hätten. Die Konsensprognosen würden derzeit auf einen Rückgang der S&P 500-Gewinne im ersten Quartal um 3,7% ggü. Vj. hindeuten, bei einem Umsatzwachstum von 2,9%. Darüber hinaus liege die gemischte Nettogewinnmarge des S&P 500 im ersten Quartal mit 11,2% deutlich unter dem Vorjahreswert von 12,3% und um 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorquartals. In Europa hätten bisher 189 STOXX Europe 600-Unternehmen Zahlen für das erste Quartal 2023 gemeldet, von denen 63% die Erwartungen übertroffen hätten. Die Konsenserwartungen würden derzeit auf einen Rückgang der aggregierten Gewinne des STOXX Europe 600 um 2,6% ggü. Vj. in Q1 2023 hindeuten, bei einer Umsatzsteigerung von 1,8%.Die Entwicklung des Umsatzes und des Gewinns pro Aktie in Q1 deute auf weiter schrumpfende Gewinnmargen in den USA und Europa hin. (Ausgabe vom 02.05.2023) (03.05.2023/ac/a/m)