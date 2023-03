Aktien: Ähnlich wie für die Weltwirtschaft würden die Aussichten für die Aktienmärkte ungewiss bleiben. Gering sei das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Geld- und Fiskalpolitik. Lediglich Werte der erneuerbaren Energien würden wegen ihrer aussichtsreichen Zukunft weiter kaufenswert bleiben.



Geldmarkt: Die Notenbanken, allen voran die FED und die EZB, würden ihren restriktiven Kurs zur Bekämpfung weiter fortsetzen. Mit steigenden Geldmarktzinsen könne gerechnet werden. Termingeld werde allmählich interessant.



Rentenmarkt: Die derzeit erzielbaren Rentenrenditen bei hohem Rating würden noch keinen Inflationsausgleich bieten. Mit weiteren Einbußen sei bei Obligationen zu rechnen.



Devisenmarkt: Der US-Dollar habe seinen "Militär-Bonus" in den Kursen eskomptiert. Die Märkte würden weiter volatil bleiben.



Immobilien: Die Märkte seien angesichts der erreichten hohen Preise einem allgemeinen Preisdruck ausgesetzt. Neubauten würden unter den höheren Zinsen sowie den stark gestiegenen Baustoffpreisen aufgrund von Lieferengpässen leiden.



Edelmetalle: Nicht zuletzt wegen der gestiegenen Risiken in anderen Anlageformen habe der Goldpreis in Euro pro Unze einen neuen Höchststand erreicht. Die Aussichten würden weiterhin hervorragend bleiben. (27.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Fusion zwischen UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) und Crédit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) konnte die Finanzmärkte nur kurzfristig beruhigen, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Sehr tief sitze das Misstrauen der Marktteilnehmer über das Ausmaß des Verschuldungsproblems, zumal die FED ihren Leitzins weiter um 0,25% auf 4,75 bis 5,0% erhöht habe. Die erneute Unsicherheit wirke auf die Aktien- und Rentenmärkte sowie auf die Immobilienmärkte aus. Der Goldpreis dagegen sei in Euro gemessen auf einen neuen Höchststand gestiegen. Gering bleibe das Vertrauen der Börsen in die Geld- und Fiskalpolitik.In einer neuen Untersuchung bezeichne die OECD die Weltkonjunktur trotz Stabilisierungsanzeichen insgesamt als fragil. Der ungewisse Ausgang des Krieges in der Ukraine sei der Hauptgrund. Ein Wert für das Weltwirtschaftswachstum von 2,6% werde für 2023 angenommen (nach 3,2% in 2022). In 2024 könnte es sich auf 2,9% erholen. Angeführt werde das Wachstum 2023 von China und Indien mit rund 5%; für 2024 erwarte die OECD für Indien ein Wachstum von über 7%. Erinnert sei an eine Studie der Weltbank, die ein Wachstum von 3% in der Welt für erforderlich halte, um das Bevölkerungswachstum aufzufangen.Folgerung: