Zuvor in dieser Woche habe die Europäische Kommission ihre neue Wachstumsprognose veröffentlicht: Für den Euroraum rechne sie nun in diesem Jahr mit einer Inflation von 5,6 Prozent bei einem Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent. Damit liege die Teuerung auch in der Eurozone über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Die Notenbank habe sich - was an sich schon ungewöhnlich sei - für ihre nächste Ratssitzung im März weitgehend auf einen weiteren Zinsschritt von 50 Basispunkten (0,5 Prozentpunkte) festgelegt. Eine weitere Anhebung könnte nach heutigem Stand im Sommer dieses Jahres folgen.



Zur Unsicherheit an den Märkten würden allerdings eine Reihe geopolitischer Risiken beitragen: Eine große Unbekannte sei der Konflikt zwischen China und Taiwan. Im Krieg Russlands gegen die Ukraine dürfe die derzeitige Winterpause nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Konflikt noch nicht ausgestanden sei. Der Ausgang dieses Konflikts sei heute genauso ungewiss wie vor einem Jahr, als Russland in die Ukraine einmarschiert sei.



Dass an den Energiemärkten aktuell weitgehend Ruhe herrsche, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich dies rasch ändern könne. Sollten sich Rohöl und Erdgas wieder stark verteuern, würde dies die Inflation anheizen und die EZB möglicherweise zwingen, ihre Zinsen länger und stärker anzuheben als bisher geplant.



Die Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Risiken sei unterschiedlich hoch. Doch sollten diese Entwicklungen aufmerksam im Blick behalten würden, um früh auf neue Krisen reagieren zu können. In den kommenden Monaten sei an den Märkten immer wieder mit größeren Schwankungen zu rechnen. Davon ungeachtet würden Aktien auf mittlere Sicht attraktiv bleiben. (20.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,4 Prozent im Januar ist die Teuerung in den USA zwar weiter zurückgegangen, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Und auch die Kernrate - die durchschnittliche Preissteigerung ohne Berücksichtigung der schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel - sei auf 5,6 Prozent gefallen. Doch der Rückgang der Teuerung sei schwächer ausgefallen, als die Märkte erwartet hätten. Für die Kernrate sei an den Märkten mit einem Rückgang auf 5,5 Prozent gerechnet worden.