Falsch sei diese Auffassung von der Börse sicherlich nicht. Je nachdem, welche Grundstimmung auf dem Parkett gerade vorherrsche, würden Nachrichten interpretiert. In Phasen schlechter Stimmung würden auch gute News negativ ausgelegt und andersherum. Einige Beobachter würden deswegen auch von einem Narrativ sprechen - einer sinnstiftenden Erzählung, unter der einzelne Geschehnisse an der Börse aufgenommen und in steigende oder fallende Kurse umgesetzt würden. Narrative seien typisch menschlich. Sie würden uns helfen, die zahlreichen Sinneseindrücke, die in jedem Moment auf uns einwirken würden, zu sortieren. Und sie würden uns helfen, der Welt und allem, was dazugehöre, einen Sinn zu verleihen. Selbst Religionen seien unter dieser Betrachtungsweise bloße Narrative. Da mache die Börse sicherlich keine Ausnahme. Beispiel gefällig?



Von Anfang August bis Ende Oktober habe an der Börse Trübsal vorgeherrscht. Nachrichten seien stets als Belastung aufgefasst worden. Schlechte Konjunkturzahlen seien als Bestätigung einer mangelhaften wirtschaftlichen Entwicklung interpretiert worden, die die Gewinne der Unternehmen belaste. Ähnliche Nachrichten würden aber seit einigen Tagen zu einer gegenteiligen Reaktion führen, auf einmal herrsche an der Börse Kaufstimmung. Denn die mangelhafte wirtschaftliche Entwicklung werde nun als möglicher Grund für eine erste Zinssenkung angesehen. Setze sich dieser Stimmungsumschwung fort, dürfte zum Beispiel auch das am kommenden Montag zur Veröffentlichung freigegebene FOMC-Protokoll, das die Diskussionen während der zurückliegenden Notenbanksitzung in den USA am 31. Oktober und am 1. November zusammenfasse, entsprechend positiv ausgelegt werden. Im zurückliegenden August, als ebenfalls ein Sitzungsprotokoll veröffentlicht worden sei, sei dieses noch Anlass für Aktienverkäufe gewesen.



Positiv könnten in der kommenden Woche auch die Zahlen zum US-Dienstleistungssektor interpretiert werden, die am Freitag veröffentlicht würden, und das nahezu unabhängig davon, wie sie ausfallen würden: Werte unter 50 Punkten beim S&P Global PMI Dienstleistungen, die auf eine Stagnation hindeuten würden, dürften als Anlass für fallende Zinsen interpretiert werden, Werte über 50, die Wachstum signalisieren würden, würden wohl als Bestätigung für einen konjunkturellen Aufschwung gesehen. Beides dürfte am Ende in steigende Kurse umgemünzt werden. Letztendlich seien die Zahlen also nur eine Frage der Interpretation und damit des Narrativs, das gerade an der Börse vorherrsche. (17.11.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Börse wird vor allem durch Stimmungen getrieben, sagte mir vor Kurzem ein professioneller Trader, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur des Kundenmagazins von BNP Paribas "Märkte & Zertifikate weekly".Statt Kursverläufe in Auf- und Abwärtstrend einzuteilen, sollte man lieber gute und schlechte Stimmungsphasen unterscheiden, habe er zur Erklärung angefügt. Mit Erfolg: Seit Jahren sei der Trader mit Gewinn am Markt aktiv, was wohl nur wenige Kollegen aus seiner Gilde behaupten könnten.