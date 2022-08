Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA fallen im Juli auf 511.000, mit Erwartungen von 575.000 und dem vorherigen Niveau von 590.000, so die Experten von XTB.



Das sei ein Rückgang von 12,6% im Monatsvergleich!



Darüber hinaus falle der Richmond Fed Index auf -8, mit Erwartungen von -4 und dem vorherigen Niveau von 0. Eine sehr schwache Datenreihe in den USA während der heutigen Sitzung. (23.08.2022/ac/a/m)



