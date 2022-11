Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ADP-Beschäftigungsbericht für Oktober wurde heute um 13:15 Uhr veröffentlicht, so die Experten von XTB.



Als letzter Hinweis vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts am kommenden Freitag (13:30 Uhr) sei der Bericht von den Anlegern aufmerksam verfolgt worden. Da heute jedoch auch der Tag der FOMC-Entscheidung (19:00 Uhr) sei, sollte man sich nicht über das Ausbleiben größerer Reaktionen auf die Nachrichten wundern. Der Bericht habe einen soliden Beschäftigungszuwachs von 239.000 gezeigt, der deutlich über den Markterwartungen von 195.000 gelegen habe. Die heutigen Daten würden zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt nach wie vor stark sei, was die Chancen auf einen FED-Pivot senke.



EUR/USD habe relativ geringfügig auf die heute veröffentlichten Daten reagiert. Das beliebteste Währungspaar nähere sich der lokalen Unterstützung bei 0,9880. (Quelle: xStation 5) (02.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



