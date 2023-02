Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preis für die Ölsorte WTI ist am Freitag um 2,4% gefallen und steuert auf einen Wochenverlust von fast 5% zu, da die jüngsten soliden US-Wirtschaftsdaten die Einschätzung bestärkten, dass die FED die Zinsen noch länger hochhalten wird, so die Experten von XTB.Die Inflation scheine sich zwar abzuschwächen, doch gebe es Befürchtungen, dass der Weg nach unten nicht glatt verlaufe und die Inflation nicht schnell genug abkühle, wie es der FED lieb sein könnte. Gleichzeitig hätten robuste US-Wirtschaftsdaten die Befürchtung geschürt, dass die US-Notenbank die Zinssätze anheben werde, was die Ölnachfrage in einer Zeit, in der die Lagerbestände weiter steigen würden, belasten könnte. Aus dem jüngsten EIA-Bericht sei hervorgegangen, dass die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um 16,283 Millionen Barrel auf 842,973 Millionen Barrel gestiegen seien, den höchsten Stand seit Anfang Oktober. Gleichzeitig hätten die Preise unter Druck gestanden, nachdem die US-Regierung Pläne zur Freigabe von 26 Millionen Barrel Öl aus den strategischen Reserven angekündigt habe. Die IEA und die OPEC hätten ihre Prognosen für das Wachstum der Ölnachfrage im Jahr 2023 unter Berufung auf einen höheren Verbrauch in China angehoben, was den Bullen jedoch keine weitere Hilfe gebracht habe.OIL.WTI sei während der asiatischen Sitzung unter die wichtige Unterstützung bei 77,80 Dollar gefallen. Derzeit nähere sich der Preis der entscheidenden Unterstützung bei 76,10 Dollar, die mit dem 78,6%-Retracement der im Dezember 2021 begonnenen Aufwärtswelle und der unteren Grenze des lokalen Trendkanals zusammenfalle. Sollte ein Durchbruch nach unten erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Tiefststände bei 72,50 Dollar fortsetzen. (Quelle: xStation5 von XTB) (17.02.2023/ac/a/m)