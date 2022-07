Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rohöl fiel um über 6% unter 98,00 USD pro Barrel, da neue Covid-19-Einschränkungen beim wichtigen Importeur China und wachsende Befürchtungen einer globalen Wirtschaftsabschwächung den Markt belasteten, so die Experten von XTB.



Auch ein russisches Gericht habe Berufungen abgelehnt, die kasachischen Ölexporte über den Schwarzmeerhafen zu stoppen, was die Bedenken hinsichtlich der Versorgung zerstreue.



Harte Daten scheinen die Käufer jedoch zu unterstützen, so die Experten von XTB. Laut externen Quellen sei die Ölproduktion der OPEC-Mitglieder im Juni um 234.000 Barrel auf 28,72 Millionen Barrel gestiegen. Die Ölproduktion aus Ländern mit Quoten habe das Niveau von 24,81 Millionen Barrel erreicht, was 1,06 Millionen Barrel unter den erlaubten Produktionsquoten liege! Das bedeute, dass es nicht genug Öl auf dem Markt gebe. Die OPEC gebe auch an, dass das globale BIP-Wachstum im Jahr 2023 nur noch 3,2% betragen werde, verglichen mit der früheren Prognose von 3,5%. (12.07.2022/ac/a/m)





