- Verarbeitendes Gewerbe: 47,4 gegenüber 47,1 erwartet (47,7 vorher)

- Dienstleistungen. 51,3 gegenüber 51,5 erwartet (52,9 vorher)



Deutschland



- Verarbeitendes Gewerbe: 45,7 gegenüber 47,0 erwartet (47,8 vorher)

- Dienstleistungen: 44,9 gegenüber 44,7 erwartet (45,0 vorher)



Der Euro und die europäischen Indices hätten nach dem Start der europäischen Sitzung begonnen zu fallen, und die französischen Veröffentlichungen hätten zu dieser Entwicklung beigetragen. Eine gewisse Erleichterung habe sich nach den gemischten deutschen Daten eingestellt, doch habe es der Bewegung an Schwung gefehlt. Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) versuche, sich über der 12.800-Punkte-Marke zu halten, während EUR/USD unter 0,9850 gefallen sei. (24.10.2022/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vorläufigen PMIs für Oktober sind die wichtigsten Punkte im heutigen Wirtschaftskalender, so die Experten von XTB.Wie üblich habe das Hauptaugenmerk in Europa auf den Veröffentlichungen aus Frankreich und Deutschland gelegen. Die französischen Daten seien gemischt ausgefallen, wobei die Werte für das Verarbeitende Gewerbe weniger stark zurückgegangen seien als erwartet und der Indikator für das Verarbeitende Gewerbe einen etwas stärkeren Rückgang verzeichnete als vom Markt erwarte. Ähnlich habe es sich mit den deutschen Daten verhalten, bei denen das Dienstleistungsbarometer die Erwartungen übertroffen habe, während das Verarbeitende Gewerbe die Erwartungen verfehlt habe. Die deutschen Daten für das Verarbeitende Gewerbe seien jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die wichtigste Erkenntnis sei jedoch, dass das Verarbeitende Gewerbe sowohl in Frankreich als auch in Deutschland weiter schrumpfe.Frankreich