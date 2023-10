Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein unverändertes Kursziel in Höhe von 1,30 EUR ermittelt und damit habe die leichte Anpassung der 2023er Prognosen keine messbare Auswirkung auf das Modellergebnis.



Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, vergeben für die Eigenheim Union-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.10.2023)







Kurzprofil Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG:



Die Eigenheim Union Gruppe (ISIN: DE000A0STWH9, WKN: A0STWH, Ticker-Symbol: JZ6) ist auf die Realisierung bezahlbarer und nachhaltiger Wohnqualität in der Metropolregion Berlin-Brandenburg spezialisiert. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrene Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt. (19.10.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Eigenheim Union-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (ISIN: DE000A0STWH9, WKN: A0STWH, Ticker-Symbol: JZ6).Die Basis für die Geschäftsentwicklung der Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG (kurz: Eigenheim Union) bilde die aktuelle Projektpipeline, die in vier Projekten die Errichtung von 144 Objekten vorsehe. Darüber hinaus befänden sich derzeit 32 Einzelbauvorhaben (Objekterrichtung auf fremden Grundstücken) in Umsetzung.Die Eigenheim Union AG weise für das erste Halbjahr eine deutliche Steigerung der Gesamtleistung (Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen, sonstige betriebliche Erträge) auf 5,37 Mio. EUR (VJ: 2,02 Mio. EUR) aus. Dieser Anstieg sei insbesondere auf den planmäßigen Baufortschritt bei den Projekten "Friedersdorf" und "Klein-Eichholz" zurückzuführen, die sich derzeit in der Realisierungsphase befänden und zwischenzeitlich vollständig verkauft worden seien. In diesen beiden Projekten entstünden insgesamt 42 Wohneinheiten mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 12 Mio. EUR. Nach Angaben des Unternehmens habe auch die Bautätigkeit bei den Einzelprojekten zugenommen, was sich auch in der Steigerung der Gesamtleistung niederschlagen dürfte. Im ersten Halbjahr 2023 sind nach unseren Informationen jedoch noch keine Objektübergaben erfolgt, sodass der überwiegende Teil der Gesamtleistung den Bestandsveränderungen zuzurechnen sein dürfte, so die Analysten der GBC AG. Lediglich bei den Einzelprojekten finde gemäß IFRS 15 eine Realisierung des Baufortschritts in den Umsatzerlösen statt.Der deutliche Anstieg der Gesamtleistung habe auch eine Verbesserung des EBIT auf 0,10 Mio. EUR (VJ: -0,52 Mio. EUR) zur Folge. Dabei weise die Eigenheim Union einen starken Anstieg der operativen Kosten auf 5,28 Mio. EUR (VJ: 2,53 Mio. EUR) auf, was insbesondere dem Projektfortschritt und dem dazugehörigen Anstieg der Materialaufwendungen auf 4,29 Mio. EUR (VJ: 1,90 Mio. EUR) geschuldet sei. In der Projekt-Errichtungsphase, in der noch keine Objektübergabe stattfinde, finde keine Gewinnrealisierung statt, was mit einer niedrigen Ergebnismarge einhergehe.In Summe liege das Periodenergebnis mit -0,09 Mio. EUR (VJ: -0,59 Mio. EUR) knapp unter dem Break Even, habe aber gegenüber dem Vorjahreswert deutlich gesteigert werden können. Mit der mehrheitlich für das laufende Geschäftsjahr 2023 geplanten Übergabe der beiden Projekte in Friedersdorf und Klein-Eichholz sollte hier der Break-Even zeitnah wieder überschritten werden.Der Projektfortschritt, der sich sowohl im Anstieg der Gesamtleistung als auch im Anstieg des Materialaufwands widerspiegele, habe auch zu einem deutlichen Anstieg der Vorräte auf 7,51 Mio. EUR (31.12.22: 3,71 Mio. EUR) geführt. Dies sei auch als Indiz dafür zu werten, dass der überwiegende Teil der Gesamtleistung aus Bestandsveränderungen bestehe. Parallel dazu hätten sich auch die liquiden Mittel auf 4,56 Mio. EUR erhöht (31.12.22: 1,04 Mio. EUR). Hierzu dürften insbesondere die erhaltenen Anzahlungen von Objekterwerbern beigetragen haben, die sprunghaft auf 7,95 Mio. EUR (31.12.22: 0,65 Mio. EUR) angestiegen seien.Diese Bilanzposition verdeutliche den geringen Fremdfinanzierungsbedarf der Gesellschaft, da die Bauphase weitestgehend durch die Anzahlungen der Erwerber abgedeckt sei. Der größte Vorfinanzierungsbedarf bestehe lediglich beim Erwerb der Projektgrundstücke, sodass die Bankverbindlichkeiten mit 3,91 Mio. EUR (31.12.2022: 2,22 Mio. EUR) nur eine untergeordnete Rolle spielen würden.Die Entwicklung des ersten Halbjahres 2023 sei demnach vom planmäßigen Projektfortschritt in Friedersdorf und Klein-Eichholz sowie vom Baufortschritt bei den Einzelobjekten geprägt gewesen. Da bislang weder bei den Projekten noch bei den Einzelobjekten auf fremden Grundstücken eine Übergabe stattgefunden habe, dürfte das Umsatzniveau im ersten Halbjahr 2023 innerhalb der Gesamtleistung in Höhe von 5,37 Mio. EUR noch niedrig gewesen sein. Nach Rücksprache mit der Gesellschaft sollten aber noch vor Geschäftsjahresende 2023 die Objekte der beiden Projekte bezugsfertig werden, was mit der Realisierung des Umsatzvolumens in Höhe von rund 12 Mio. EUR einhergehen würde. Auch bei den insgesamt 32 im Bau befindlichen Einfamilienhäuser auf fremden Grundstückten liege ein planmäßiger Verlauf vor, sodass auch hier die erwarteten Umsatzerlöse in Höhe von 5,7 Mio. EUR überwiegend im laufenden Geschäftsjahr 2023 realisiert werden sollten.Auch das Projekt Freienbrink (70 Einheiten; Umsatzvolumen: 18,9 Mio. EUR) sowie das für den Eigenbestand vorgesehene Projekt in Gräbendorf (30 Einheiten; Umsatzvolumen: 8,6 Mio. EUR) würden sich planmäßig entwickeln. Während die Analysten der GBC AG für das Großprojekt Freienbrink erste Umsätze im kommenden Geschäftsjahr 2024 erwarten würden, solle Gräbendorf ab 2025 erstmals Mieteinnahmen in Höhe von ca. 0,50 Mio. EUR p.a. generieren. Darüber hinaus würden die Analysten der GBC AG davon ausgehen, dass die Gesellschaft auch weiterhin Einzelobjekte auf fremden Grundstücken akquirieren könne.Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten der GBC AG Umsatzerlöse in Höhe von 18,71 Mio. EUR erwarten (bisher: 20,56 Mio. EUR). Die IFRS 15-Umsatzerlöse, also die anteilig realisierten Erlöse der Einzelobjekte, würden die Analysten der GBC AG etwas niedriger ansetzen als bisher erwartet. Unverändert würden hingegen ihre Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 bleiben, die im Wesentlichen durch das Großprojekt Freienbrink und die noch zu gewinnenden Einzelprojekte geprägt seien.Mit der Realisierung der projektbezogenen Umsätze erfolge auch erstmals die Realisierung der Projektmarge, sodass es zu einem zeitlich "schiefen" Umsatz- und Ergebnisausweis komme. Mit der Sicherstellung der Bezugsfertigkeit von Friedersdorf und Klein-Eichholz werde das gesamte projektbezogene Ergebnis voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 realisiert. Für das Gesamtjahr 2023 würden die Analysten der GBC AG ein EBIT von 3,65 Mio. EUR erwarten (bisher: 4,05 Mio. EUR). Die niedrigere Prognose resultiere aus der leicht reduzierten Umsatzschätzung der Analysten der GBC AG. Für die kommenden beiden Geschäftsjahre würden die Analysten der GBC AG an ihren Ergebnisprognosen festhalten und weiterhin eine im Branchenvergleich hohe EBIT-Marge von über 20% erwarten. Dies sei auf eine vergleichsweise niedrigere Materialaufwandsquote zurückzuführen. Die frühzeitige Sicherung von Baumaterialien, der zentrale Einkauf über die Baustoffe Union sowie der hohe Standardisierungsgrad der Häuser würden die Materialkosten niedrig halten.