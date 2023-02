Tradegate-Aktienkurs American Express-Aktie:

158,34 EUR -0,18% (03.02.2023, 14:33)



NYSE-Aktienkurs American Express-Aktie:

173,13 USD -0,28% (02.02.2023, 22:05)



ISIN American Express-Aktie:

US0258161092



WKN American Express-Aktie:

850226



Ticker-Symbol American Express-Aktie:

AEC1



NYSE-Symbol American Express-Aktie:

AXP



Kurzprofil American Express Co.:



American Express Company (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) ist einer der weltgrößten Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen und mit über 100 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Kreditkartenanbieter. Die Produkte und Dienstleistungen des US-Konzerns mit Sitz in New York umfassen neben Kreditkarten und Reisemanagement für Privatkunden und Unternehmen auch Geldanlagemöglichkeiten und Versicherungen. Das Produktportfolio wird durch zahlreiche Prämienprogramme, Sparkonten und mobile Funktionen ergänzt und wendet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatkunden. (03.02.2023/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Ehemaliger Fachverbands-Geschäftsführer nun bei American Express - AktiennewsThomas Moth, ehemaliger Geschäftsführer des Finanzdienstleister-Fachverbandes in der Wirtschaftskammer, ist als Rechtsexperte bei American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) eingestiegen, so die Experten von "FONDS professionell".Er sei seit vier Monaten bei dem Zahlungsdienstleister als "Manager und Counsel" in Bereichen von Vertragsrecht bis Regulatorik tätig, habe Moth der Redaktion bestätigt.Der Jurist und Kapitalmarktexperte habe den Fachverband, den er vier Jahre lang geleitet habe, vergangenen Sommer verlassen. Davor sei Moth im Finanzministerium für Banken- und Kapitalmarktrecht sowie in der Finanzmarktaufsicht (FMA) tätig gewesen.Börsenplätze American Express-Aktie: