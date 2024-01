Die Stabilitas Fonds würden sich im Dezember uneinheitlich entwickeln. Der Stabilitas Pacific könne im Dezember um 4,1% zulegen und schließe das Jahr mit einem Gewinn von 5,6% ab. Der Stabilitas Silber+Weissmetalle verbessere sich im Dezember um 1,2% und verzeichne 2023 einen Verlust von 10,3%. Der Stabilitas Special Situations verzeichne im Dezember einen marginalen Gewinn von 0,7% und beende das Jahr mit einem Verlust von 14,7%. Über die letzten fünf Jahren würden alle Stabilitas Fonds trotz der enttäuschenden Entwicklung im Jahresverlauf 2023 eine Outperformance gegenüber den Vergleichsindices verzeichnen.



Mit der absehbaren Lockerung der Geldpolitik zeichne sich eine Verstetigung der Inflationspolitik ab, sodass Gold unter Absicherungsaspekten gegen den Verfall der Kaufkraft der Währungen an Bedeutung gewinnen könnte.



Die Aktienmärkte, Immobilienmärkte und Edelmetallmärkte dürften ihren Aufwärtstrend schnell wieder aufnehmen, sobald die Zentralbanken bei einem Einbruch der Weltwirtschaft im Kampf gegen die Inflation endgültig kapitulieren würden.



Grundsätzlich werde erhöhtes Interesse für Edelmetalle durch schwindendes Vertrauen in das Papierkreditgeldscheinsystem ausgelöst. Immer wenn das Vertrauen der Anleger wegen der katastrophalen Politik der Zentralbanken in die Papier-"Währungen" schwinde, würden Anleger in Sachwerte wie Immobilien, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe ausweichen. Dabei sei seit 2001 eine Rotation in der Beliebtheit der Sektoren zu beobachten. Mal stünden die Basismetalle, mal der Ölpreis, mal die Edelmetalle und mal die Aktien im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Bei Immobilien sei dagegen eher ein langfristiger Aufwärtstrend mit geringeren Schwankungen zu beobachten, der erst 2023 einen stärkeren Dämpfer erhalten habe.



Der Markt für Minenaktien sei in den letzten Jahren vernachlässigt worden und verfüge damit über ein deutliches Gewinnpotenzial, da die Bewertung der Minenaktien im aktuellen Umfeld von negativen Realzinsen, der Profitabilität der Goldproduktion sowie der fehlenden Anlagealternativen immer noch günstig erscheine. (Ausgabe vom 10.01.2024) (11.01.2024/ac/a/m)







Bad Salzuflen (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetallmärkte können auch im Dezember zulegen, so die Experten von Stabilitas Fonds.Während der Goldpreis im Jahresverlauf um 13,8% zulegen könne, würden die Minenaktien zurückbleiben und erneut enttäuschen. Durch die rückläufigen Energiepreise und die steigenden Verkaufserlöse habe sich die fundamentale Bewertung der Edelmetallproduzenten verbessert, was aber nicht mit steigenden Kursen honoriert worden sei. Auch das spekulativere Silber bleibe im Jahresverlauf hinter dem Gold zurück.Nach dem Platzen der Blase an den Anleihemärkten durch die anhaltend restriktive Zinspolitik der Zentralbanken fehle die Liquidität an allen Märkten. Vor allem würden die Immobilienmärkte unter Druck bleiben und auf eine Lockerung der Geldpolitik warten. Die Aktienmärkte würden die kommenden Zinssenkungen bereits vorwegnehmen und könnten teilweise deutlich zulegen. Gold halte sich in diesem Umfeld stabil, was auf die relative Unterbewertung zurückzuführen sei, die jetzt aufgeholt werde.