Im Vergleich zu anderen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder auch vielen Rohstoffen sei Gold seit Jahresbeginn zwar ein Outperformer - nicht aber die Krisenabsicherung, die es in der Vergangenheit oft gewesen sei. Das allerdings gelte vor allem für Anleger aus dem US-Dollarraum. Die Stärke des Greenbacks habe einer Reihe von Währungen mehr zugesetzt als dem Gold: Euro-Anleger hätten ein Plus von knapp 5% seit Jahresbeginn verbucht. Im Britischen Pfund habe Gold 8,6% und im Japanischen Yen 15,6% höher (alle Stand 04.11.2022) notiert. Außerhalb den USA habe Gold somit gute Dienste bei der Portfoliodiversifizierung geleistet.



Einen nachhaltigen Anstieg der Notierungen in US-Dollar dürfte das Edelmetall aber vermutlich erst dann verzeichnen, wenn der Anstieg der Realzinsen und die Stärke der US-Währung ein Ende finden würden. Dies könnte sich 2023 abzeichnen und Erholungspotenzial für den Goldpreis bieten. Anleger sollten die Entwicklung genau im Blick haben.



Ihnen stelle sich dabei die Frage, ob sie direkt in Gold oder in Goldminenaktien investieren sollten. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlageinteresse sei zu beachten, dass Goldminenaktien historisch betrachtet den Goldnotierungen meist hinterherlaufen würden. Auch in einer Wertbetrachtung über fünf oder zehn Jahre würden Goldminenaktien oft schlechter abschneiden - auch weil in den vergangenen Jahren die Förderkosten stärker gestiegen seien als der Goldpreis selbst. Viele Minen hätten Schwierigkeiten, ausreichend Arbeitnehmer zu finden oder müssten im Zeitverlauf höhere Löhne zahlen. Steigende Strompreise oder Probleme mit der Stromversorgung wie in Südafrika würden die Kosten zusätzlich erhöhen. Für eine kurzfristige, taktische Position könne eine Anlage in Goldminenaktien jedoch interessant sein. In Phasen, in denen der Goldpreis dynamisch und stark ansteige - wie zum Beispiel von Januar bis März 2022 - würden Goldminen mit einer fixen Kostenbasis deutlich höhere Nettogewinne erzielen.



Die Silberpreise (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) seien fulminant in den Oktober gestartet, hätten aber den Zugewinn von zeitweise mehr als 10% nicht halten können. Immerhin habe der kleine Bruder des Goldes zuletzt wieder über 19 US-Dollar notiert, Anfang September habe der Silberpreis mit 17,56 US-Dollar noch auf 2-Jahres-Tief gelegen. Gestützt werde der Silberpreis durch den Anstieg der Nachfrage zu industriellen Zwecken, aber auch durch eine sehr robuste physische Nachfrage: Ende August habe Indien 6.239 Tonnen Silber importiert. Der bisherige Rekord von 7.530 Tonnen für das Gesamtjahr aus 2015 dürfte bald übertroffen werden. Seit Jahresbeginn habe sich Silber in US-Dollar um rund 15% verbilligt. Kurzfristig dürften weitere Kursgewinne limitiert bleiben, da der feste US-Dollar und das hohe Kapitalmarktzinsniveau auch die Silberpreise vermutlich weiter ausbremsen würden. (Kapitalmarktausblick November 2022) (10.11.2022/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Sieben Monate in Folge sind die Notierungen für Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) gesunken - und waren dabei erheblichen Schwankungen ausgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.Ende September habe das Edelmetall bei 1.672 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) notiert. Um den Monatswechsel herum habe der Goldpreis mit 1.615 US-Dollar ein 2-Jahres-Tief markiert, habe sich innerhalb weniger Handelstage um mehr als 100 US-Dollar erholt, um anschließend einen Großteil des Zugewinns wieder abzugeben. Nach einem weiteren Verlaufstief im Anschluss an die US-Notenbanksitzung Anfang November hätten die Notierungen wieder auf rund 1.685 US-Dollar (04.11.) angezogen. Für eine Trendwende sei es aber wohl noch zu früh: Der deutliche Anstieg der Nominal- und Realzinsen sowie die anhaltende Stärke des US-Dollars würden den Preis des zins- und dividendenlosen Edelmetalls belasten.