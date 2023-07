Darüber hinaus habe der digitale Musiksektor stark zugenommen, was auf die steigende Verfügbarkeit von Streaming-Diensten und die Verbreitung von Mobiltelefonen und Tablets zurückzuführen sei, die es den Menschen ermöglichen würden, jederzeit und überall Musik zu hören.



Aufgrund des Ergebnisses des ersten Halbjahres 2022/23 und der höheren Ergebnisbelastung durch die fehlerhaft gebuchten Lizenzerträge hätten die Analysten ihre Ergebnisprognose leicht angepasst. Sie würden davon ausgehen, dass die meisten Kostensteigerungen größtenteils weitergegeben werden könnten und sich die Margen mittelfristig leicht verbessern würden.



Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 würden die Analysten einen leichten Rückgang des EBITDA auf 29,69 Mio. EUR (VJ: 30,96 Mio. EUR) prognostizieren, gefolgt von 35,92 Mio. EUR im Jahr 2023/24.



Die Abschreibungen sollten aufgrund der Investitionen in die optimal media GmbH leicht ansteigen. Obwohl die Zinslast im Vorjahr auf 1,50 Mio. EUR gesunken sei, würden die Analysten im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 eine Zunahme der Zinsaufwendungen auf 2,09 Mio. EUR aufgrund der Bindung an EURIBOR und ESTR sowie der höheren Darlehenssumme erwarten.



Gemäß der Ergebnis-Guidance werde ein Konzernjahresüberschuss von 10,0 bis 15,0 Mio. EUR erwartet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 ein Nettoergebnis von 10,96 Mio. EUR erzielt werde. Für das Geschäftsjahr 2023/24 würden sie eine Steigerung auf 14,66 Mio. EUR erwarten.



Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells reduzieren Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, ihr Kursziel auf 9,30 EUR (bisher: 9,50 EUR) und vergeben für die Edel-Aktie das Rating "kaufen". Die Kurzielanpassung sei vornehmlich auf die gestiegenen risikolosen Zinsen und die angepassten Prognosen zurückzuführen. Die gestiegenen risikolosen Zinsen hätten zu einer Erhöhung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) geführt, jedoch sei dieser Effekt größtenteils durch den Roll-over-Effekt ausgeglichen worden. (Analyse vom 12.07.2023)



Börsenplätze Edel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Edel-Aktie:

4,14 EUR -0,96% (12.07.2023, 10:28)



XETRA-Aktienkurs Edel-Aktie:

4,28 EUR +1,90% (12.07.2023, 10:45)



ISIN Edel-Aktie:

DE0005649503



WKN Edel-Aktie:

564950



Ticker-Symbol Edel-Aktie:

EDL



Kurzprofil Edel SE & Co. KGaA:



Die Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit Sitz in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das börsennotierte Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. (12.07.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Edel-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) weiterhin zu kaufen.Im ersten Halbjahr 2022/23 habe die Edel SE & Co. KGaA Honorar- und Lizenzaufwendungen in Höhe von 1,43 Mio. EUR aus sonstigen Rückstellungen aufgrund fehlerhaft gebuchter digitaler Lizenzerträge erfasst, die das erste Halbjahr 2021/22 betreffen würden. Der Halbjahresabschluss 2022/23 sei nicht geändert worden. Wenn diese Lizenzaufwendungen im ersten Halbjahr 2021/22 berücksichtigt worden wären, hätte sich anstelle des ausgewiesenen Konzernhalbjahresüberschusses von 6,0 Mio. EUR ein Überschuss von 7,0 Mio. EUR ergeben. Der normalisierte Konzernhalbjahresüberschuss 2022/23 wäre in diesem Fall um 0,3 Mio. EUR höher als im Vorjahr.Die Edel SE & Co. KGaA habe im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021/22 erneut einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnet. Die Umsätze des Unternehmens seien um 11,6% von 135,24 Mio. EUR auf 150,86 Mio. EUR gestiegen.Die 100%ige Tochtergesellschaft optimal media GmbH, einer der weltweit größten Hersteller von Vinylschallplatten, habe von der anhaltend hohen Nachfrage nach diesem Tonträgerformat profitiert. Sichtbar werde dies anhand des 18,3%igen Umsatzanstiegs im Geschäftsfeld Manufacturing & Distribution, welches abermals das dynamischste Edel-Segment gewesen sei. Neben der anhaltend hohen Nachfrage sei das Umsatzwachstum auch durch Preiserhöhungen erzielt worden, um die gestiegenen Material- und Energiekosten auszugleichen. Parallel dazu hätten die digitalen Umsätze in den Content-Abteilungen des Geschäftsfelds Music & Entertainment ein Wachstum verzeichnet. Insgesamt seien die Digitalumsätze um 14,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Lediglich im Umsatzkanal "Physisch" hätten sich die Umsätze um 18,8% reduziert. Der Grund für die Reduktion sei, dass der Markt für physische Datenträger, insbesondere digitale Datenträger, seit dem Aufkommen des Streaming-Booms stark abgenommen habe.Trotz der gestiegenen Umsatzerlöse habe das Unternehmen im ersten Halbjahr 2022/23 einen Rückgang des EBITDA auf 15,76 Mio. EUR (VJ: 17,28 Mio. EUR) verzeichnet. Damit habe sich die EBITDA-Marge auf 10,4% (VJ: 12,8%) reduziert. Dies liege einerseits an den Rückstellungen für fehlerhaft gebuchte digitale Lizenzerträge und andererseits an dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 20,1% auf 23,55 Mio. EUR (VJ: 19,61 Mio. EUR). Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sei hauptsächlich auf gestiegene Energiekosten sowie höhere Fracht- und Transportkosten zurückführen, sowie auf erhöhte Ausgaben für die Umsetzung zentraler und unternehmenskritischer IT-Projekte.Wie erwartet, hätten die Investitionen in die Logistik der optimal media GmbH zu leicht höheren Abschreibungen geführt. Die Abschreibungen seien auf 4,74 Mio. EUR (VJ: 4,67 Mio. EUR) gestiegen. Darüber hinaus hätten sich die Zinsaufwendungen aufgrund der Bindung an EURIBOR und ESTR sowie der höheren Darlehenssumme auf 1,05 Mio. EUR (VJ: 0,73 Mio. EUR) erhöht. Insgesamt habe dies zu einer Reduzierung des Nettoergebnisses auf 6,03 Mio. EUR (VJ: 7,74 Mio. EUR) und zu einem Rückgang der Netto-Marge auf 4,0% (VJ: 5,7%) geführt.Zum 31.03.2023 habe sich das Eigenkapital der Gesellschaft aufgrund des positiven Nettoergebnisses von 43,93 Mio. EUR (30.09.2022) auf 49,62 Mio. EUR erhöht. Weiterhin hätten die Bankverbindlichkeiten auf 54,89 Mio. EUR (30.09.2022: 58,45 Mio. EUR) reduziert werden können und damit sei die Eigenkapitalquote im gleichen Zeitraum von 22,5% auf 25,6% gestiegen. Insgesamt sei das Unternehmen bilanziell sehr gut aufgestellt.Die liquiden Mittel seien auf 18,05 Mio. EUR (30.09.2022: 15,65 Mio. EUR) gestiegen.Die Edel SE & Co. KGaA habe die Guidance des Konzernjahresabschluss 2021/22 bestätigt und erwarte für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 weiterhin einen Umsatz zwischen 280 und 300 Mio. EUR. Das Unternehmen konzentriere sich weiterhin auf seine Kernkompetenzen als Dienstleister und Content-Vermarkter. Das wachsende Digitalgeschäft, angetrieben durch die starke Nutzung von Streamingangeboten, gewinne zunehmend an Bedeutung. Hingegen seien physische Medienformate insgesamt rückläufig, insbesondere in Bezug auf die Herstellung digitaler Datenträger.Der Fokus liege auf dem Ausbau der Vinylkapazitäten und Logistikdienstleistungen der optimal media GmbH, der Stärkung des Digitalgeschäfts und der Umsetzung der Portfoliooptimierung im Buchbereich. Die Abwicklung des Liefer- und Dienstleistungsvertrags mit Universal, insbesondere im erweiterten Logistikgeschäft, erfordere zusätzliche Lager- und Logistikkapazitäten. Die Investitionen in diese neuen Kapazitäten würden auch Spielraum für die Geschäftserweiterung in den kommenden Jahren schaffen und seien Teil einer langfristigen Strategie zur Sicherung des Geschäfts der optimal media GmbH. Zudem würden regelmäßig Akquisitionen in den Geschäftsfeldern Musik und Film/TV geprüft, um Synergien zu nutzen, die durch die hohe Wertschöpfungstiefe innerhalb der Unternehmensgruppe entstehen könnten.Die Analysten würden die Einschätzung des Unternehmens bezüglich der Guidance teilen und ihre Umsatzprognose liege mit 298,00 Mio. EUR am oberen Ende der angegebenen Umsatzspanne. Für das folgende Geschäftsjahr 2023/24 würden sie eine weitere Umsatzsteigerung auf 316,18 Mio. EUR erwarten.Die Gesellschaft profitiere von einer steigende Nachfrage nach Vinyl-Schallplatten. Vinyl-Schallplatten würden sich wachsender Beliebtheit aufgrund ihres einzigartigen Klangs und des haptischen Erlebnisses erfreuen, was bei Musikliebhabern immer mehr Anklang finde. Das Wiederaufleben von Vinyl könne auch auf die Pandemie zurückgeführt werden, da Menschen nach Möglichkeiten suchen würden, Musik zu Hause zu genießen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass dieser Trend während der Pandemie verstärkt worden sei und auch nach der Pandemie anhalten werde.