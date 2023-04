(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Edel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Edel-Aktie:

4,56 EUR 0,00% (04.04.2023, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Edel-Aktie:

4,52 EUR -5,04% (04.04.2023, 09:47)



ISIN Edel-Aktie:

DE0005649503



WKN Edel-Aktie:

564950



Ticker-Symbol Edel-Aktie:

EDL



Kurzprofil Edel SE & Co. KGaA:



Die Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit Sitz in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das börsennotierte Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. (04.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Edel-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) weiterhin zu kaufen.Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (Geschäftsjahresende: 30.09.) sei für die Edel SE & Co. KGaA (Edel) ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen. Mit einer Umsatzsteigerung um 10,2% auf 277,02 Mio. Euro (VJ: 251,33 Mio. Euro) habe das Unternehmen seine Umsatz-Guidance von 250 bis 260 Mio. Euro übertroffen. Insbesondere der Bereich Vinyl der Konzerntochtergesellschaft optimal media GmbH habe zur Umsatzsteigerung beigetragen. Die Konzerntochter optimal media GmbH werde dem Edel-Geschäftssegment Fertigung und Logistik zugerechnet, welches damit um 23,9% auf 147,25 Mio. Euro (VJ: 118,88 Mio. Euro) angestiegen sei. Dabei sei die Gesellschaft in der Lage gewesen, die gestiegenen Beschaffungspreise weiterzugeben, was ebenfalls zur Umsatzsteigerung beigetragen habe.Auch die unterjährig angehobene Nettoergebnis-Guidance von 10 bis 15 Mio. Euro sei mit 12,38 Mio. Euro erreicht worden. Vor der Guidance-Anhebung habe die Gesellschaft ein Netto-Ergebnis in Höhe von 7 bis 9 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Darüber hinaus hätten die gestiegenen Kosten von Edel größtenteils weitergegeben werden können, sodass das Unternehmen trotz steigender Energie- und Materialkosten die Margen leicht habe verbessern können.Das Unternehmen habe insbesondere von zwei großen Trends profitiert: Musikstreaming und das Wiederaufleben des Vinyl-Marktes. Die steigende Beliebtheit von Musikstreaming sei auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So seien Streaming-Dienste viel erschwinglicher als physische Kopien von Musik und würden eine größere Auswahl an Musik bieten. Zudem lasse sich die Musik über Handys und Tablets jederzeit und nahezu überall wiedergeben. Das Wiederaufleben des Vinyls sei auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, u.a. auf die Nostalgie für das klassische Format, eine größere Wertschätzung für die Klangqualität und die Tatsache, dass physische Kopien von Alben immer seltener würden. Der Verkauf von Vinyl sei in den letzten Jahren stetig gestiegen und dieser Trend werde sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen.Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass das Unternehmen auch zukünftig von den derzeit bestehenden Wachstumstrends profitiere, und Umsatzerlöse in Höhe von 298,00 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 erwarten, gefolgt von 316,18 Mio. Euro im kommenden Geschäftsjahr 2023/24. Für das laufende Geschäftsjahr lägen die Analysten der GBC AG innerhalb der Unternehmens-Guidance von 280 bis 300 Mio. Euro. Ähnlich wie im abgelaufenen Geschäftsjahr würden die Analysten der GBC AG davon ausgehen, dass zukünftige Kostensteigerungen weitergegeben werden könnten, und leichte Margenverbesserungen erwarten.Aufgrund der höheren Prognosen heben Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, trotz des gestiegenen risikolosen Zinssatzes, das Kursziel für die Edel-Aktie auf 9,50 Euro (bisher: 9,10 Euro) an und vergeben vor dem Hintergrund des hohen Upside-Potenzials weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 31.03.2023)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.