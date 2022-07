Börsenplätze Edel-Aktie:



Die Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit Sitz in Hamburg versteht sich als Entertainment- und Full-Service-Anbieter. Das börsennotierte Unternehmen deckt sämtliche Dienstleistungen in den Bereichen Buch, Ton-, Bildton- und Datenträger ab, Schwerpunkte sind Herstellung und Vermarktung. Die Edel AG operiert europaweit und beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter. (13.07.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Edel-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Entertainment- und Full-Service-Anbieters Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503, WKN: 564950, Ticker-Symbol: EDL) mit einem "kaufen"-Rating auf.Die Edel SE & Co. KGaA (Edel) sei als eines der führenden europäischen Musikunternehmen mit den weiteren Schwerpunkten Bücher und Entertainment einzigartig im Markt positioniert. Das Unternehmen bilde die gesamte Wertschöpfungskette von Marketing über Fertigung bis hin zur Distribution ab. Edel habe den Vorteil, dass es kleiner und agiler sei als die Major-Labels, aber etablierter und finanzstärker als viele Independent-Labels. Das Unternehmen profitiere aktuell stark vom steigenden digitalen Musikmarkt sowie vom Wiederaufleben der Vinyl. Durch die Herstellung für externe Kunden, den starken Vinyl-Fokus und die Erstellung von Premiumprodukten (z.B. besondere Sammeleditionen) könne Edel, entgegen dem schrumpfenden physischen Musikmarkt, wachsen.So sei der Umsatz im ersten Halbjahr 2021/22 (Geschäftsjahresende: 30.09.2022) um 9,7% auf 135,24 Mio. EUR (VJ: 123,30 Mio. EUR) gestiegen und das EBITDA habe sich um 8,0% auf 17,28 Mio. EUR (VJ: 16,00 Mio. EUR) erhöht. Die leichte EBITDA-Margen-Reduktion auf 12,8% (VJ: 13,0%) sei auf gestiegene Rohstoffpreise zurückzuführen. Durch einen geringen Zinsaufwand habe das Nettoergebnis deutlich überproportional um 68,0% auf 7,74 Mio. EUR (VJ: 4,61 Mio. EUR) gesteigert werden können. Damit habe das Halbjahres-Nettoergebnis bereits über dem Jahresüberschuss des gesamten Geschäftsjahres 2020/21 (7,35 Mio. EUR) gelegen.Im Rahmen der sehr guten Geschäftsentwicklung habe das Unternehmen bereits am 23.02.22 die Guidance nach oben angepasst und erwarte Umsatzerlöse zwischen 250 und 260 Mio. EUR und einen Konzernjahresüberschuss zwischen 10 und 15 Mio. EUR (zuvor: 7 bis 9 Mio. EUR).Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 9,10 EUR ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link