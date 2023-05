NYSE-Aktienkurs Ecolab-Aktie:

166,73 USD -0,55% (25.05.2023, 22:03)



ISIN Ecolab-Aktie:

US2788651006



WKN Ecolab-Aktie:

854545



Ticker-Symbol Ecolab-Aktie:

ECJ



NYSE-Symbol Ecolab-Aktie:

ECL



Kurzprofil Ecolab Inc.:



Ecolab Inc. (ISIN: US2788651006, WKN: 854545, Ticker-Symbol: ECJ, NYSE-Symbol: ECL) ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Reinigung und Hygiene für Hotels, Restaurants, Brauereien, Landwirtschaft, Lebensmittelhersteller, Wäschereien, Krankenhäuser und Gebäudereiniger. (26.05.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Ecolab: Hochlauf zu erwarten - ChartanalyseDie Ecolab-Aktie (ISIN: US2788651006, WKN: 854545, Ticker-Symbol: ECJ, NYSE-Symbol: ECL) befindet sich seit dem Verlaufstief bei 131,04 USD vom 3. November in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei dem Papier am 6. Januar ein Ausbruch über die Ichimoku-Wolke im Tageschart gelungen, womit ein langfristiges Long-Signal generiert worden sei. Dieses Long-Signal sei im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden, die Aktie habe im bisherigen Verlaufshoch bis 179,76 USD am 3. Mai hochgezogen. Aktuell befinde sich die Aktie in einer Korrektur im Aufwärtstrend und habe den 50er-EMA erreicht.Die Ecolab-Aktie könnte im Bereich um den 50er-EMA wieder nach oben abprallen und die Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend beenden. Darauf deute auch die bullische Vortageskerze mit dem langen unteren Schatten hin. In diesem Fall wäre zunächst ein Hochlauf bis zum 10er-EMA bei 170,70 USD zu erwarten. Gehe es hingegen doch weiter tiefer, wäre die nächste Unterstützung im Bereich von 162 USD zu sehen, die auch durch den 200er-EMA sowie die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke verstärkt werde. (Analyse vom 26.05.2023)Börsenplätze Ecolab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ecolab-Aktie:156,30 EUR +0,51% (26.05.2023, 08:43)