NYSE-Aktienkurs Ecolab-Aktie:

172,17 USD +0,11% (25.09.2023, 22:02)



ISIN Ecolab-Aktie:

US2788651006



WKN Ecolab-Aktie:

854545



Ticker-Symbol Ecolab-Aktie:

ECJ



NYSE-Symbol Ecolab-Aktie:

ECL



Kurzprofil Ecolab Inc.:



Ecolab Inc. (ISIN: US2788651006, WKN: 854545, Ticker-Symbol: ECJ, NYSE-Symbol: ECL) ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Reinigung und Hygiene für Hotels, Restaurants, Brauereien, Landwirtschaft, Lebensmittelhersteller, Wäschereien, Krankenhäuser und Gebäudereiniger. (26.09.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Ecolab: Vor Gegenbewegung - ChartanalyseDie Ecolab-Aktie (ISIN: US2788651006, WKN: 854545, Ticker-Symbol: ECJ, NYSE-Symbol: ECL) hat seit dem Verlaufshoch bei 191,41 USD vom 26. Juli den Rückwärtsgang eingelegt und befindet sich in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie unter den 50er- und 10er- und in den Vortagen auch unter den 200er-EMA gefallen. Das bisherige Verlaufstief sei bei 170 USD erreicht worden, seitdem befinde sich das Papier in einer Gegenbewegung und sei am Vortag mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gegangen.Die Aktie von Ecolab könnte die bullische Vortageskerze am heutigen Dienstag bestätigen und nach dem jüngsten Kursrutsch vor einer Gegenbewegung stehen. Dabei könnte dann zunächst der 200er-EMA bei 173 USD zurückerobert und der Widerstand um 176 USD angelaufen werden, wo aktuell auch der 10er-EMA notiere. Solange das Vortagestief nicht mehr nachhaltig unterschritten werde, sei nun mit einer Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend zu rechnen. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze Ecolab-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Ecolab-Aktie:162,60 EUR +0,62% (25.09.2023, 22:26)