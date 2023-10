Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

32,88 EUR -0,72% (09.10.2023, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

32,70 EUR -0,67% (09.10.2023, 09:29)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (09.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Die im Januar 2022 gestartete Zusammenarbeit mit Atom Mines LLC war für unseren Depotwert Eckert & Ziegler ein Meilenstein, um sich einen Zugang zum lukrativen US-Markt für Lutetium-177 basierte Radiotherapeutika zu erschließen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Der neue Vertrag mit POINT Biopharma wiederum könnte richtungsweisend für die weitere Entwicklung werden.Gemäß Vertrag sollten über zehn Jahre trägerfreies Lutetium-177 geliefert werden, das potenzielle Umsatzvolumen liege über 100 Mio. Euro. Ein Haken: Die Validierung des von den Berlinern produzierten Lutetium-177 mit dem von POINT Biopharma vorgesehenen Präparat stehe noch aus. In der Vergangenheit hätten sich die Produkte von EZAG als äußerst hochwertig gezeigt, so dass die Experten positiv gestimmt seien. Schlage andererseits die Validierung fehl, wäre das ein spürbarer Rückschlag im Geschäft mit Lutetium-177. Auf die Ziele 2023 (Umsatz: knapp 230 Mio. Euro; Jahresüberschuss: rund 25 Mio. Euro) dürfte dies noch keinen nennenswerten Einfluss haben.Die strategischen Puzzleteile fügen sich bei unserem Depotwert zusammen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Trotz des schwachen Gesamtmarkts deute sich auch eine Bodenbildung im Chart an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: