Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (07.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Für den "Aktionär" bleibe Eckert & Ziegler derzeit eine der spannendsten Storys auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel. Bei dem passenden Newsflow scheine es nur eine Frage der Zeit, bis der Funke bei der Aktie überspringe. Ein möglicher Impulsgeber sei die geplante Abspaltung des Medikamentenentwicklers Pentixapharm. Die Tochter solle im kommenden Jahr entweder über eine Abspaltung an die Börse gebracht oder als Ganzes verkauft werden. "Derzeit halten wir uns alle Optionen offen", so Vorstand Dr. Harald Hasselmann Mitte Dezember gegenüber dem "Aktionär". "Hintergrund ist, dass die Entwicklung von Pentixapharm derart schnell voranschreitet, dass der Kapitalbedarf glücklicherweise bei verschiedenen Projekten deutlich höher ist als ursprünglich geplant. Im ersten Quartal 2024 werden wir unsere Pläne konkretisieren."Was am Ende in die Kassen gespült werde, sei offen. "Dazu kann man jetzt noch nichts sagen. Zum einen sind die Märkte zurzeit sehr volatil, zum anderen hängt es auch von der konkreten Struktur der Abspaltung ab", so der Vorstandsvorsitzende weiter. "Wichtig aber ist, dass durch die begleitenden Maßnahmen der Trennung, Pentixapharm finanziell auf eigene Füße gestellt wird."Um den richtungsweisenden Deal voranzutreiben, wechsele Unternehmensgründer und Aufsichtsratschef Andreas Eckert von der Mutter zur abzuspaltenden Tochter. Gut möglich, dass mit den Einnahmen der Ausbau des Radioisotopengeschäfts durchfinanziert wäre. Eckert & Ziegler könnte hier als Hersteller von radioaktiven Komponenten für Anwendungen in der Krebstherapie mittel- bis langfristig zu einem der Schlüsselzulieferer in der aufstrebenden Branche werden, in der sich immer mehr aussichtsreiche Wirkstoffe potenziellen Zulassungen nähern würden.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Eckert & Ziegler befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link