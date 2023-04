unter folgendem Link.



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (02.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Eckert & Ziegler rechne im laufenden Jahr wegen höherer Kosten für die klinische Entwicklung mit einem weiteren Gewinnrückgang. Anleger hätten verschnupft reagiert, die Aktie sei kräftig zurückgefallen. Analysten würden dagegen auf die vielversprechenden Projekte in der Pipeline des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns verweisen und unverändert zum Kauf der Aktie raten.Nicht nur in der Therapie, auch in der Diagnostik hätten sich Radioisotope bewährt. Das Interesse von Pharmakonzernen wie Novartis sei entsprechend groß. Eckert & Ziegler sei einer der wenigen Hersteller, die das Grundmaterial, also Radioisotope wie Gallium (Ga-68), Yttrium (Y-90), Lutetium (Lu-177) liefern könnten. Während derzeit der Löwenanteil des Radiopharma-Umsatzes bei den Berlinern auf die Generatoren Ga-68 und Y-90 entfalle, dürfte die Nachfrage nach Lu-177 in den in den kommenden Jahren stark ansteigen. Die Gesellschaft dürfte dank seiner starken Positionierung und der potenziellen Kostenführerschaft einer der Hauptakteure auf dem Lu-177 Markt werden. Ein entsprechender Liefervertrag mit Novartis wäre ein echter Meilenstein.Die Berliner Gesellschaft habe noch einige weitere Pfeile im Köcher, die auf der Zeitachse aber etwas weiter hinten anzusiedeln seien. Mit einem Börsenwert rund 1 Mrd. Euro und einem Umsatz von 230 Mio. Euro sowie einem 2023er-KGV von 28 sei die Eckert & Ziegler-Aktie aktuell sicher kein Schnäppchen. Gelinge es dem Vorstand, zumindest einen Teil seiner Blockbuster wie geplant zu entwickeln, dann sollte die Aktie mittelfristig deutlich höher notieren als heute. Den Startschuss könnte mit Lu-177 fallen. Vor diesem Hintergrund könnten risikobewusste Anleger mit Weitblick den aktuellen Rücksetzer zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien und Derivate von Eckert & Ziegler befinden sich in Real-Depots der Börsen­medien AG.