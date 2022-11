Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

51,65 EUR +4,13% (14.11.2022, 10:02)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

51,30 EUR +3,72% (14.11.2022, 09:47)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (14.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die im Juli gesenkten Prognosen seien für den Depotwert der Experten von "Der Anlegerbrief", Eckert & Ziegler, wohl keine allzu große Hürde: Im Neunmonatszeitraum 2022 sei der Umsatz um gut 25% auf 164,0 Mio. Euro gestiegen. Das Nettoergebnis habe erwartungsgemäß mit 23,3 Mio. Euro (9M 2021: 29,2 Mio. Euro) jedoch unter dem Vorjahr gelegen.Die Ziele 2022, wonach ein Umsatz von rund 200 Mio. Euro und ein Jahresüberschuss zwischen 24 und 27 Mio. Euro eingefahren werden sollten, könnten nach Schätzung der Experten von "Der Anlegerbrief" sogar ein wenig übertroffen werden. Wenngleich die geopolitische Unsicherheit zukünftige Kalkulationen erschwere, halte Eckert & Ziegler aber noch einen Joker in der Hand. Nach Unternehmensangaben solle die Entwicklung der Öl- und Gaspreise die Nachfrage der Energiekonzerne nach messtechnischen Komponenten spürbar erhöht haben. Diese Nachfrage dürfte noch ein wenig anhalten. Zudem bleibe das Geschäft mit Radioisotopen ein Wachstumstreiber. Komme nach den Corona-Beschränkungen die Nachfrage aus China wieder ins Rollen, müsse vielleicht für 2023 neu gerechnet werden.Der positive Newsflow aus dem operativen Geschäft schlage sich sukzessive in den Zahlen nieder. Besonders im Geschäft mit seltenen Radioisotopen sähen die Experten von "Der Anlegerbrief" noch großes Wachstumspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: