Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

41,64 EUR +3,02% (27.12.2023, 16:59)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

41,66 EUR +3,07% (27.12.2023, 16:41)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (27.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Der Radiopharmamarkt sei kräftig in Bewegung. Immer mehr aussichtsreiche Wirkstoffe würden sich potenziellen Zulassungen nähern. Eckert & Ziegler (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) könnte hier mittel- bis langfristig zu einem der Schlüsselzulieferer in der aufstrebenden Branche werden. Zu diesem Schluss dürften auch immer mehr Investoren kommen.Der Einsatz von schwach radioaktivem Material in der Krebsbehandlung habe deutlich zugenommen. Die Medizin habe hier in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Innovative Behandlungsmethoden würden mittlerweile für eine zielgerichtete Wirkung und eine bessere Verträglichkeit beim Patienten sorgen.Als Hersteller von radioaktiven Komponenten für Anwendungen in der Krebstherapie sei Eckert & Ziegler auch in diesem boomenden Markt mit von der Partie. Die Berliner seien einer der wenigen Hersteller, die das Grundmaterial, also Radioisotope wie Lutetium (Lu-177) und ähnliche herstellen würden. Radiopharmazeutika auf der Basis von Lu-177 seien für die Behandlung von Prostatakrebs bereits etabliert. Entsprechende Liefervereinbarungen mit Arzneimittelentwicklern und Pharmakonzernen seien geschlossen worden, weitere dürften folgen.Weitere Radiopharmazeutika für verschiedene Krebsarten würden sich in der Entwicklung befinden und würden in klinischen Studien evaluiert. "Wir gehen davon aus, dass weitere Lutetium-basierte Produkte auf den Markt kommen werden - vorzugsweise für die Therapie, da dieser Bereich profitabler ist. Vor der Therapie wird der Patient einer Diagnose unterzogen. Für beide Schritte kann Eckert & Ziegler den Kunden beliefern", so Vorstand Dr. Harald Hasselmann Mitte Dezember gegenüber dem "Aktionär".Für den "Aktionär" bleibe Eckert & Ziegler eine der spannendsten Storys auf dem deutschen Nebenwerte-Kurszettel. Es scheine nur eine Frage der Zeit, bis der Funke bei der Aktie richtig überspringe und das nächste Etappenziel im Bereich um 48/50 Euro ansteuere. "Der Aktionär" spekuliere auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Eckert & Ziegler befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.