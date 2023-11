Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Eckert & Ziegler befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (22.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Markt für Strahlentherapien in der Krebsbehandlung werde sich Prognosen zufolge bis 2030 auf über 20 Milliarden Dollar vervielfachen. Eckert & Ziegler bringe sich mehr und mehr in Stellung, um mit dem Fokus auf das Radiopharmageschäft von dieser Entwicklung zu profitieren. Passend dazu habe die Aktie nach einer monatelangen Durststrecke ihre Talfahrt beendet und eine Gegenbewegung starten können.Während Chemotherapien oft auch gesundes Gewebe angreifen und zu Nebenwirkungen führen würden, werde im Rahmen einer sogenannten Radioligandentherapie der Tumor gezielt und damit für den Patienten schonender bekämpft.Eckert & Ziegler sei einer der wenigen Hersteller, die das Grundmaterial, also Radioisotope wie Gallium (Ga-68), Lutetium (Lu-177) und Actinium (Ac-225), sowie eine Reihe von Zusatzprodukten und Dienstleistungen liefern würden. Zuletzt seien einige Liefervereinbarungen mit Arzneimittelentwicklern und Pharmakonzernen geschlossen worden.Die jüngsten Nachrichten würden zudem zeigen: Die Gesellschaft sei auf einem guten Weg, sich als einer der führenden Anbieter von medizinischen Radioisotopen für kritische Anwendungen zu positionieren. Der geplante Ausstieg aus der weiteren Finanzierung des Medikamentenentwicklers Pentixapharm (PTX) passe da ins Bild. Die Tochter solle entweder 2024 über eine Abspaltung an die Börse gebracht oder als Ganzes verkauft werden.Das Gesamtpaket stimme. Gelinge es Eckert & Ziegler, sich dank seiner starken Positionierung und der potenziellen Kostenführerschaft tatsächlich als systemrelevanter Zulieferer für den rasant wachsenden Radiopharmaziebereich zu etablieren, dann biete sich für die Aktie enormes Erholungspotenzial. Zur Erinnerung: Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking sehe die Aktie daher erst bei 60 Euro fair bewertet."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link