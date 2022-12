Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

55,35 EUR -2,64% (05.12.2022, 11:42)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

55,20 EUR -2,04% (05.12.2022, 11:34)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (05.12.2022/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) unter die Lupe.Über 140 Euro mussten Anleger für eine Aktie unseres Depotwerts Eckert & Ziegler noch vor gut einem Jahr auf den Tisch legen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Während Corona fast unbemerkt an den Berlinern vorübergegangen sei, hätten der Krieg in der Ukraine und die allgemeine Konjunkturabkühlung beim Strahlen- und Medizintechnikspezialisten Spuren hinterlassen: Der in den Prognosen eingeplante Verkauf von Vermögensgegenständen über 14,3 Mio. Euro sei zunächst ins Wasser gefallen und die Aktie sei kräftig abgerutscht. Nach abgeschlossener Bodenbildung nutzten die Experten von "Der Anlegerbrief" die Schwäche, liegen gut 40% vorn und sehen weiteres Potenzial.Die Experten sähen bei Eckert & Ziegler mehrere Treiber, die der Aktie weiteren Auftrieb geben könnten - sofern die Geopolitik und das internationale Konjunkturumfeld mitspielen würden. Da wäre zum einen der sukzessive Ausbau bei der Herstellung von seltenen Radioisotopen für den lukrativen SPECT-Markt. In Europa und zuletzt in Südamerika seien interessante Kooperationen geschlossen sowie Zukäufe vorgenommen worden. Hinzu komme die Zusammenarbeit mit dem kernphysikalischen Institut der tschechischen Akademie der Wissenschaften (UJF). Bis Ende 2023 solle hier Actinium-225 in radiochemischer Qualität produziert werden. Ziel sei es, dass die Berliner zukünftig den Markt für Radioisotope aus einer Hand bedienen könnten.Ein weiterer Fokus liege auf Radiodiagnostika. Mit PENTIXAFOR wolle das Unternehmen noch in der ersten Jahreshälfte 2023 in die Phase III gehen. Die Zulassung werde bis Ende 2025 erwartet, die Entwicklungskosten von rd. 50 Mio. Euro sollten laut dem Unternehmen erfolgsneutral bilanziert werden. Ruhig geworden sei es dagegen um das China-Geschäft: Noch immer gebe es dort in diversen Regionen Corona-Lockdowns. Sollte die staatliche Förderung für minimalinvasive isotopentechnische Verfahren in China aber fortgesetzt werden, könnte dies neues Potenzial entfachen. Das Ziel für den Jahresüberschuss 2022 von 24 bis 27 Mio. Euro erscheine sogar dem Unternehmen mittlerweile "konservativ", beim Umsatz betrage der Ausblick unverändert rd. 200 Mio. Euro.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben an Bord und erhöhen das Kursziel für die Eckert & Ziegler-Aktie auf 65 Euro. (Ausgabe 44 vom 03.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link