Tradegate-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

43,88 EUR +0,60% (29.05.2023, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Eckert & Ziegler-Aktie:

43,84 EUR +0,46% (29.05.2023, 09:00)



ISIN Eckert & Ziegler-Aktie:

DE0005659700



WKN Eckert & Ziegler-Aktie:

565970



Ticker-Symbol Eckert & Ziegler-Aktie:

EUZ



Kurzprofil Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG:



Die Eckert & Ziegler Gruppe (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Das operative Geschäft teilt sich in zwei Segmente: Medical und Isotope Products.



Eckert & Ziegler wurde 1997 als Holdinggesellschaft gegründet. Das älteste Tochterunternehmen, die Eckert & Ziegler BEBIG GmbH, ging 1992 aus dem Zentralinstitut für Isotopentechnik, einem Forschungsinstitut der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hervor. (29.05.2023/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Eckert & Ziegler-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Aktie der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN: DE0005659700, WKN: 565970, Ticker-Symbol: EUZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q1-Zahlen 2023 unseres Depotwerts Eckert & Ziegler brachten Licht und Schatten, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Dem starken Umsatzanstieg um rund 16% auf 57,9 Mio. Euro habe ein Rückgang beim Quartalsüberschuss um rund 28% auf 4,7 Mio. Euro gegenübergestanden. Die Ziele für 2023 seien bestätigt worden, bedürften aber einer höheren Gewinndynamik.Hintergrund der schwächeren Gewinnentwicklung bzw. der sinkenden Gewinnmargen seien der verschlechterte Produktmix und die allgemeinen Kostensteigerungen gewesen. Dazu hätten Währungsverluste und steigende Zinsen das Ergebnis belastet. Durch die Übernahme des argentinischen Nuklearmedizin-Spezialisten Tecnonuclear Anfang 2022 habe Eckert & Ziegler ein Währungs-Exposure im Argentinischen Peso, der zuletzt stark abgewertet habe. Die Experten von "Der Anlegerbrief" würden den Zukauf des Herstellers von Technetium-99-Generatoren aber für eine ideale Ergänzung zum Engagement in Brasilien halten. Die Berliner würden so ihre Präsenz im lateinamerikanischen Markt stärken und den Einstieg in den globalen SPECT-Markt vorbereiten.Das Unternehmen sei nicht günstig bewertet, ziele aber auf lukrative Märkte, was die Margen mittelfristig antreiben sollte. Nach der Hauptversammlung (7. Juni) würden die Aktionäre zudem eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Eckert & Ziegler-Aktie: